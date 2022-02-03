РБК: продажи экспресс-тестов на COVID выросли на 500%

На фоне роста заболеваемости коронавирусом спрос на экспресс-тесты вырос на 500%. По данным аналитической компании DSM Group, к концу января 2022 года россияне купили в аптеках примерно 10 тысяч штук на сумму 17,79 миллиона рублей. Дистрибьюторы зафиксировали спрос на тесты на коронавирус для самостоятельного использования.
«На фоне роста заболеваемости спрос на экспресс-тесты на COVID-19 увеличился более чем на 500%. К концу первого месяца этого года россияне купили в аптеках более 48,1 тысячи экспресс-тестов на сумму 106,9 млн руб. против примерно 10 тыс. штук на сумму 17,79 млн руб. годом ранее», — передает РБК со ссылкой на данные DSM Group.
Представители дистрибьюторов также зафиксировали рост популярности экспресс-тестов. Так, в компании «Р-Фарм», поставляющей продукцию как российского, так и корейского производства, сообщили о росте спроса на тесты для домашнего использования.
Кроме того, россияне стали чаще сдавать экспресс-тесты в больницах и лабораториях. По словам Михаила Степанова, гендиректора фармдистрибьютора «Ирвин», специализирующегося на бюджетных поставках, ранее явный всплеск наблюдался в июне—июле 2021 года. Однако в медучреждениях экспресс-тесты сейчас используются ограниченно. По словам руководителя медицинского департамента сети медицинских лабораторий KDL Ольги Малиновской, сейчас их проводят как ориентировочные, чтобы определить, болен пациент гриппом или COVID-19.
Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов. В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что в Кремле обязательно обратят внимание на сообщения СМИ о росте цен на ПЦР-тесты, уточняет «Национальная служба новостей».
На фоне роста заболеваемости коронавирусом спрос на экспресс-тесты вырос на 500%. По данным аналитической компании DSM Group, к концу января 2022 года россияне купили в аптеках примерно 10 тысяч штук на сумму 17,79 миллиона рублей. Дистрибьюторы зафиксировали спрос на тесты на коронавирус для самостоятельного использования. «На фоне роста заболеваемости спрос на экспресс-тесты на COVID-19 увеличился более чем на 500%. К концу первого месяца этого года россияне купили в аптеках более 48,1 тысячи экспресс-тестов на сумму 106,9 млн руб. против примерно 10 тыс. штук на сумму 17,79 млн руб. годом ранее», — передает РБК со ссылкой на данные DSM Group. Представители дистрибьюторов также зафиксировали рост популярности экспресс-тестов. Так, в компании «Р-Фарм», поставляющей продукцию как российского, так и корейского производства, сообщили о росте спроса на тесты для домашнего использования. Кроме того, россияне стали чаще сдавать экспресс-тесты в больницах и лабораториях. По словам Михаила Степанова, гендиректора фармдистрибьютора «Ирвин», специализирующегося на бюджетных поставках, ранее явный всплеск наблюдался в июне—июле 2021 года. Однако в медучреждениях экспресс-тесты сейчас используются ограниченно. По словам руководителя медицинского департамента сети медицинских лабораторий KDL Ольги Малиновской, сейчас их проводят как ориентировочные, чтобы определить, болен пациент гриппом или COVID-19. Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов. В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что в Кремле обязательно обратят внимание на сообщения СМИ о росте цен на ПЦР-тесты, уточняет «Национальная служба новостей».