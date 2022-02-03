РБК: продажи экспресс-тестов на COVID выросли на 500%

04 февраля 2022 в 09:39 Размер текста - 17 +

За январь 2021 года россияне купили более 48 тысяч экспресс-тестов на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 На фоне роста заболеваемости коронавирусом спрос на экспресс-тесты вырос на 500%. По данным аналитической компании DSM Group, к концу января 2022 года россияне купили в аптеках примерно 10 тысяч штук на сумму 17,79 миллиона рублей. Дистрибьюторы зафиксировали спрос на тесты на коронавирус для самостоятельного использования. «На фоне роста заболеваемости спрос на экспресс-тесты на COVID-19 увеличился более чем на 500%. К концу первого месяца этого года россияне купили в аптеках более 48,1 тысячи экспресс-тестов на сумму 106,9 млн руб. против примерно 10 тыс. штук на сумму 17,79 млн руб. годом ранее», — передает РБК со ссылкой на данные DSM Group. Представители дистрибьюторов также зафиксировали рост популярности экспресс-тестов. Так, в компании «Р-Фарм», поставляющей продукцию как российского, так и корейского производства, сообщили о росте спроса на тесты для домашнего использования. Кроме того, россияне стали чаще сдавать экспресс-тесты в больницах и лабораториях. По словам Михаила Степанова, гендиректора фармдистрибьютора «Ирвин», специализирующегося на бюджетных поставках, ранее явный всплеск наблюдался в июне—июле 2021 года. Однако в медучреждениях экспресс-тесты сейчас используются ограниченно. По словам руководителя медицинского департамента сети медицинских лабораторий KDL Ольги Малиновской, сейчас их проводят как ориентировочные, чтобы определить, болен пациент гриппом или COVID-19. Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов. В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что в Кремле обязательно обратят внимание на сообщения СМИ о росте цен на ПЦР-тесты, уточняет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На фоне роста заболеваемости коронавирусом спрос на экспресс-тесты вырос на 500%. По данным аналитической компании DSM Group, к концу января 2022 года россияне купили в аптеках примерно 10 тысяч штук на сумму 17,79 миллиона рублей. Дистрибьюторы зафиксировали спрос на тесты на коронавирус для самостоятельного использования. «На фоне роста заболеваемости спрос на экспресс-тесты на COVID-19 увеличился более чем на 500%. К концу первого месяца этого года россияне купили в аптеках более 48,1 тысячи экспресс-тестов на сумму 106,9 млн руб. против примерно 10 тыс. штук на сумму 17,79 млн руб. годом ранее», — передает РБК со ссылкой на данные DSM Group. Представители дистрибьюторов также зафиксировали рост популярности экспресс-тестов. Так, в компании «Р-Фарм», поставляющей продукцию как российского, так и корейского производства, сообщили о росте спроса на тесты для домашнего использования. Кроме того, россияне стали чаще сдавать экспресс-тесты в больницах и лабораториях. По словам Михаила Степанова, гендиректора фармдистрибьютора «Ирвин», специализирующегося на бюджетных поставках, ранее явный всплеск наблюдался в июне—июле 2021 года. Однако в медучреждениях экспресс-тесты сейчас используются ограниченно. По словам руководителя медицинского департамента сети медицинских лабораторий KDL Ольги Малиновской, сейчас их проводят как ориентировочные, чтобы определить, болен пациент гриппом или COVID-19. Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов. В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что в Кремле обязательно обратят внимание на сообщения СМИ о росте цен на ПЦР-тесты, уточняет «Национальная служба новостей».