Володин предложил ввести продленку во всех школах России

04 февраля 2022 в 10:31 Размер текста - 17 +

Продленка помогает повысить качество образования, считает Вячеслав Володин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил принять единые федеральные стандарты, гарантирующие появление групп продленного дня во всех школах. По его мнению, это позволит улучшить качество образования и избавит родителей от переживаний за своего ребенка. Спикер Госдумы отметил, что особенно группы продленного дня необходимы в начальных классах. «Единого системного подхода не существует. Этот вопрос отдан на решение учредителей школ. Но вопрос очень важный. И правильно, чтобы по нему принималось решение как минимум на уровне региона. А еще лучше, чтобы были приняты федеральные нормы, гарантирующие создание групп продленного дня», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. По мнению спикера Госдумы, продленка в школах решает ряд проблем. Во-первых, это позволяет повысить качество образования, поскольку дети в это время делают уроки, посещают секции и занятия в кружках. Во-вторых, это избавляет родителей от волнения за ребенка. Школьник находится под присмотром до шести часов, что позволяет отцу и матери спокойно работать, отметил Володин. Ранее пресс-служба Минпросвещения РФ сообщила, что более 6% учащихся в регионах России перевели на дистанционный формат обучения из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. По данным ведомства, из-за коронавируса на данный момент закрыто 0,28% российских школ, передает «Национальная служба новостей». Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что вводить удаленку на федеральном уровне пока не планируют. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил принять единые федеральные стандарты, гарантирующие появление групп продленного дня во всех школах. По его мнению, это позволит улучшить качество образования и избавит родителей от переживаний за своего ребенка. Спикер Госдумы отметил, что особенно группы продленного дня необходимы в начальных классах. «Единого системного подхода не существует. Этот вопрос отдан на решение учредителей школ. Но вопрос очень важный. И правильно, чтобы по нему принималось решение как минимум на уровне региона. А еще лучше, чтобы были приняты федеральные нормы, гарантирующие создание групп продленного дня», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. По мнению спикера Госдумы, продленка в школах решает ряд проблем. Во-первых, это позволяет повысить качество образования, поскольку дети в это время делают уроки, посещают секции и занятия в кружках. Во-вторых, это избавляет родителей от волнения за ребенка. Школьник находится под присмотром до шести часов, что позволяет отцу и матери спокойно работать, отметил Володин. Ранее пресс-служба Минпросвещения РФ сообщила, что более 6% учащихся в регионах России перевели на дистанционный формат обучения из-за всплеска заболеваемости коронавирусом. По данным ведомства, из-за коронавируса на данный момент закрыто 0,28% российских школ, передает «Национальная служба новостей». Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что вводить удаленку на федеральном уровне пока не планируют.