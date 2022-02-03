Из Перми открыли прямые перелеты в Таджикистан

Nordwind открывает рейсы из Перми в Душанбе Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Из Перми станет возможно прямым авиарейсом добраться до столицы Таджикистана Душанбе. С 12 февраля полеты начинает компания Nordwind, сообщается на сайте перевозчика.

Рейсы будут выполняться по субботам. Минимальная цена билета составляет 5422 рублей, следует из сервиса бронирования авиакомпании. Пассажирам предстоит провести 3 часа 40 минут на борту Boeing 737-800.

В этом году из Перми уже открылись новые направления для авиаперелетов. Так, 11 января компания Red Wings выполнила первые рейсы в Волгоград, Уфу и Калининград.