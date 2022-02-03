03 февраля 2022
02 февраля 2022

Из Перми открыли прямые перелеты в Таджикистан

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты в Большом Савино. Пермь, nordwind airlines, airbus a321, нордвинд
Nordwind открывает рейсы из Перми в Душанбе Фото:

Из Перми станет возможно прямым авиарейсом добраться до столицы Таджикистана Душанбе. С 12 февраля полеты начинает компания Nordwind, сообщается на сайте перевозчика.

Рейсы будут выполняться по субботам. Минимальная цена билета составляет 5422 рублей, следует из сервиса бронирования авиакомпании. Пассажирам предстоит провести 3 часа 40 минут на борту Boeing 737-800.

В этом году из Перми уже открылись новые направления для авиаперелетов. Так, 11 января компания Red Wings выполнила первые рейсы в Волгоград, Уфу и Калининград.

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Из Перми станет возможно прямым авиарейсом добраться до столицы Таджикистана Душанбе. С 12 февраля полеты начинает компания Nordwind, сообщается на сайте перевозчика. Рейсы будут выполняться по субботам. Минимальная цена билета составляет 5422 рублей, следует из сервиса бронирования авиакомпании. Пассажирам предстоит провести 3 часа 40 минут на борту Boeing 737-800. В этом году из Перми уже открылись новые направления для авиаперелетов. Так, 11 января компания Red Wings выполнила первые рейсы в Волгоград, Уфу и Калининград.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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