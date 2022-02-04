Посольство РФ недоумевает из-за слов Нуланд о переговорах

Посольство РФ: Доказательства, приведенные США, сомнительны. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что ответственность за утечку конфиденциального документа с предложениями России по безопасности несет Москва. В российском дипведомстве отметили, что подобные заявления вызывают недоумение, а приведенные доказательства сомнительны.

«Утверждения Нуланд о том, что Москва организовала „утечку“ в СМИ письменных ответов США и НАТО на российские инициативы по гарантиям безопасности, вызывают недоумение… Вместо того чтобы фокусироваться на сути российских озабоченностей, американская сторона занимается конспирологией», — сказали представители дипведомства в интервью «ТАСС».

По мнению Нуланд, «доказательством» вины Москвы являются некие «пометки» в документах, предназначенные для России. На это в посольстве РФ ответили, что Америка с таким же успехом могла сделать копию документа с «пометками», которая в итоге и была передана журналистам. Вашингтон призвали «отказаться от пропаганды» и заняться укреплением европейской безопасности.

В четверг Нуланд заявила, что Москва «предала огласке» конфиденциальный документ США с ответами на предложения России по безопасности. На просьбу пояснить, правильно ли понимать ее высказывания так, что, по мнению Вашингтона, утечку устроила Москва, Нуланд ответила, что на документе были пометки «российского происхождения».

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