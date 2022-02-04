Депутат Госдумы поддержала идею увеличения выплат для части семей

Бессараб предложила повысить выплаты по уходу за детьми-инвалидами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала предложение повысить выплаты по уходу за детьми-инвалидами. Планируется, что размер пособия будет увеличен независимо от наличия трудового дохода.

«Уверена, что это нужно делать. Потому что, к сожалению, сегодня большая пропасть между доходами тех граждан, кто имеет возможность трудиться, и тех, кто вынужденно находится дома, поскольку должен ухаживать за детьми-инвалидами или пожилыми родственниками», — сказала Бессараб. Слова спикера передает RT.

Как утверждает депутат, такая проблема распространена во всем мире. В России ее «постепенно решают». В 34 субъектах действует система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Но, по словам депутата, необходимо развивать этот механизм, «а также увеличивать средства финансирования по социальному направлению».

В январе стало известно, что Госдума готовит новую льготу для детей-инвалидов. После принятия законопроект позволит детям-инвалидам, в случае смерти одного из родителей, одновременно получать пенсию по потере кормильца и по инвалидности.