Курганскую школу превратят в общежитие для приезжих

Фермер выкупил здание школы в Белозерском районе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Белозерском районе Курганской области фермер из Нижневартовска Сергей Копылов планирует сделать в здании старой школы общежитие для приезжих. Данная информация была размещена 4 февраля на сайте областного правительства.

«Сейчас Сергей Копылов хочет привлечь к работе на своих фермах квалифицированных специалистов и улучшить условия их жизни в деревне. Для этой цели фермер приобрел здание старой школы в деревне Пьянково, где планирует сделать общежитие для приезжих», — указано в сообщении.

Мужчина переехал в деревню Пьянково Белозерского района в 2019 году для создания собственного крестьянско-фермерского хозяйства. По словам фермера, в регионе есть благоприятные условия для этого.

В 2020 году здание Пьянковской основной школы продавали за 401 тысячу рублей. В январе стало известно, что два здания школы продают в Притобольном районе.