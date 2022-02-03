03 февраля 2022
02 февраля 2022

Курганскую школу превратят в общежитие для приезжих

© Служба новостей «URA.RU»
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Фермер выкупил здание школы в Белозерском районе (архивное фото) Фото:

В Белозерском районе Курганской области фермер из Нижневартовска Сергей Копылов планирует сделать в здании старой школы общежитие для приезжих. Данная информация была размещена 4 февраля на сайте областного правительства.

«Сейчас Сергей Копылов хочет привлечь к работе на своих фермах квалифицированных специалистов и улучшить условия их жизни в деревне. Для этой цели фермер приобрел здание старой школы в деревне Пьянково, где планирует сделать общежитие для приезжих», — указано в сообщении.

Мужчина переехал в деревню Пьянково Белозерского района в 2019 году для создания собственного крестьянско-фермерского хозяйства. По словам фермера, в регионе есть благоприятные условия для этого.

В 2020 году здание Пьянковской основной школы продавали за 401 тысячу рублей. В январе стало известно, что два здания школы продают в Притобольном районе.

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В Белозерском районе Курганской области фермер из Нижневартовска Сергей Копылов планирует сделать в здании старой школы общежитие для приезжих. Данная информация была размещена 4 февраля на сайте областного правительства. «Сейчас Сергей Копылов хочет привлечь к работе на своих фермах квалифицированных специалистов и улучшить условия их жизни в деревне. Для этой цели фермер приобрел здание старой школы в деревне Пьянково, где планирует сделать общежитие для приезжих», — указано в сообщении. Мужчина переехал в деревню Пьянково Белозерского района в 2019 году для создания собственного крестьянско-фермерского хозяйства. По словам фермера, в регионе есть благоприятные условия для этого. В 2020 году здание Пьянковской основной школы продавали за 401 тысячу рублей. В январе стало известно, что два здания школы продают в Притобольном районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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