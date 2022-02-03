Житель Шадринска подал в суд на депутатов гордумы

04 февраля 2022 в 13:12 Размер текста - 17 +

Депутаты дали отписку на обращение шадринца и отклонили представление прокуратуры о нарушении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Шадринска Курганской области Александр Андрюков требует отменить решение гордумы, которая отклонила представление прокурора о нарушении федерального законодательства при ответе на обращение. Прокурор установил, что на обращение шадринца несколько депутатов дали формальный ответ, то есть отписку. «Прокуратура Шадринска установила, что на мое обращение по поводу загрязнений от асфальтобетонного предприятия шесть депутатов городской думы дали отписки. Согласно федеральному законодательству, депутаты должны были рассмотреть обращение по существу, то есть разрешить суть обращения или направить его в компетентные органы. По факту ответ депутатов был сведен к разъяснению моего права самостоятельно обращаться в федеральные или региональные контролирующие органы. Прокурор Шадринска внес гордуме представление о нарушении, но депутаты его отклонили», — рассказал Александр Андрюков URA.RU. На заседании гордумы представитель прокуратуры подчеркнул, что депутаты отписками «создают порочную практику и подрывают сами основы местного самоуправления». Однако, в отличие от должностных лиц (чиновников), наказать депутатов за отписки нельзя. В иске к гордуме Андрюков отмечает, что в голосовании против представления прокуратуры участвовали депутаты, давшие отписки на обращение. В этом он усмотрел конфликт интересов. Андрюков просит суд признать решение гордумы незаконным. Депутаты, на ответ которых пожаловался шадринец, считают, что не нарушили закон и рассмотрели его обращение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Житель Шадринска Курганской области Александр Андрюков требует отменить решение гордумы, которая отклонила представление прокурора о нарушении федерального законодательства при ответе на обращение. Прокурор установил, что на обращение шадринца несколько депутатов дали формальный ответ, то есть отписку. «Прокуратура Шадринска установила, что на мое обращение по поводу загрязнений от асфальтобетонного предприятия шесть депутатов городской думы дали отписки. Согласно федеральному законодательству, депутаты должны были рассмотреть обращение по существу, то есть разрешить суть обращения или направить его в компетентные органы. По факту ответ депутатов был сведен к разъяснению моего права самостоятельно обращаться в федеральные или региональные контролирующие органы. Прокурор Шадринска внес гордуме представление о нарушении, но депутаты его отклонили», — рассказал Александр Андрюков URA.RU. На заседании гордумы представитель прокуратуры подчеркнул, что депутаты отписками «создают порочную практику и подрывают сами основы местного самоуправления». Однако, в отличие от должностных лиц (чиновников), наказать депутатов за отписки нельзя. В иске к гордуме Андрюков отмечает, что в голосовании против представления прокуратуры участвовали депутаты, давшие отписки на обращение. В этом он усмотрел конфликт интересов. Андрюков просит суд признать решение гордумы незаконным. Депутаты, на ответ которых пожаловался шадринец, считают, что не нарушили закон и рассмотрели его обращение.