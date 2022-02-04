В Кремле назвали условия открытия границы с Китаем

В Кремле рассказали, когда откроется российско-китайская граница Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Открытие российско-китайской границы зависит от эпидемиологической ситуации. Эту тему лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждали во время переговоров в Пекине 4 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Работа в этом направлении ведется. Президент Путин выразил признательность председателю Си за принятые меры по студентам, которые позволили нашим студентам вернуться в Китай и продолжить обучение. Но дальше все будет зависеть от эпидситуации», — отметил Песков. Кроме того, по словам представителя Кремля, продолжается работа по взаимному признанию вакцин от коронавируса.

Российско-китайская граница была закрыта в 2020 году из-за начавшейся пандемии коронавируса. Несмотря на это двусторонний товарооборот в 2021 году достиг 140 млрд долларов.