В Кремле назвали условия открытия границы с Китаем

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В Кремле рассказали, когда откроется российско-китайская граница Фото:
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Коронавирус COVID-19

Открытие российско-китайской границы зависит от эпидемиологической ситуации. Эту тему лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждали во время переговоров в Пекине 4 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Работа в этом направлении ведется. Президент Путин выразил признательность председателю Си за принятые меры по студентам, которые позволили нашим студентам вернуться в Китай и продолжить обучение. Но дальше все будет зависеть от эпидситуации», — отметил Песков. Кроме того, по словам представителя Кремля, продолжается работа по взаимному признанию вакцин от коронавируса.

Российско-китайская граница была закрыта в 2020 году из-за начавшейся пандемии коронавируса. Несмотря на это двусторонний товарооборот в 2021 году достиг 140 млрд долларов.

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Открытие российско-китайской границы зависит от эпидемиологической ситуации. Эту тему лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждали во время переговоров в Пекине 4 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Работа в этом направлении ведется. Президент Путин выразил признательность председателю Си за принятые меры по студентам, которые позволили нашим студентам вернуться в Китай и продолжить обучение. Но дальше все будет зависеть от эпидситуации», — отметил Песков. Кроме того, по словам представителя Кремля, продолжается работа по взаимному признанию вакцин от коронавируса. Российско-китайская граница была закрыта в 2020 году из-за начавшейся пандемии коронавируса. Несмотря на это двусторонний товарооборот в 2021 году достиг 140 млрд долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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