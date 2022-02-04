В союзе туриндустрии назвали способ сэкономить на путевках до 40%

Самые популярные отели могут остановить продажи Фото: Александр Елизаров © URA.RU

На этапе раннего бронирования можно сэкономит до 40% от стоимости тура при полной предоплате. Об этом URA.RU сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Туристы экономят на раннем бронировании существенные деньги. Экономия составляет от 10 до 40%, при стопроцентной оплате сейчас. Наиболее популярные отели могут быстрее остальных встать на остановку продаж, так как туристы из других стран тоже бронируют. Лучше озаботиться вопросом сейчас в феврале и не позднее 31 марта», — сказал Дмитрий Горин.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова согласилась, что оформлением туров лучше заняться заранее. Я советую на те страны, которые открыты, забронировать заранее. И дешевле, и выбор отелей больше. За два месяца — самый крайний вариант. Чем меньше стран, тем раньше нужно бронировать. У нас туристы считают до сих пор, что есть какие-то горящие путевки. Их нет. Особенно, когда мало стран открыты для посещения», — подчеркнула эксперт.

Вице-президент РСТ рассказал об условиях частичной предоплаты. «В этом случае нужно учитывать, что все международные путешествия связаны с курсом валют. Фиксация цены возможна только после полной оплат», — добавил Горин. По его словам, из-за волатильности конечная стоимость может меняться, как в большую, так и в меньшую сторону. Он отметил, что сейчас туристы стали более активно использовать страховку от невылета, чтобы можно было получить 100% возмещение.

Турэксперты также рассказали, какие направления наиболее популярны. Осипова отметила глубины продаж на туры по России. По ее словам, туристы активно бронируют санатории и гостиницы. Также есть интерес к зарубежным направлениям. «Больше всего бронирований по Турции и России. Также есть хорошие по Египту и начинаются по Греции, Болгарии, Кипру и Хорватии на летний предстоящий сезон», — заключил Горин.

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