Все школьники челябинского города уходят на дистант

Другие мероприятия переносятся на другие сроки, либо проводятся в формате онлайн, либо отменяются Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Озерске (Челябинская область) с 4 февраля всех школьников переводят на дистанционный режим обучения. Такое решение принял штаб по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания на территории Озерского городского округа.

«В связи с резким увеличением количества болеющих детей школьного возраста, запрещено посещение детьми очных занятий в школах и в организациях дополнительного образования с 4 по 13 февраля 2022 включительно. Занятия будут проводиться с помощью дистанционных технологий», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации Озерского округа.

В мэрии добавили, что также отменяются занятия с детьми в кружках, спортивных секциях, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, спектаклей, фестивалей и иных мероприятий с детьми, в том числе на открытом воздухе.

На дистанционном режиме обучения уже находятся все школы в Снежинске и Чебаркуле. На продление такого режима будет влиять эпидемиологическая ситуация в области.