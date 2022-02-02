Все школьники челябинского города уходят на дистант

В Озерске (Челябинская область) с 4 февраля всех школьников переводят на дистанционный режим обучения. Такое решение принял штаб по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания на территории Озерского городского округа.
«В связи с резким увеличением количества болеющих детей школьного возраста, запрещено посещение детьми очных занятий в школах и в организациях дополнительного образования с 4 по 13 февраля 2022 включительно. Занятия будут проводиться с помощью дистанционных технологий», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации Озерского округа.
В мэрии добавили, что также отменяются занятия с детьми в кружках, спортивных секциях, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, спектаклей, фестивалей и иных мероприятий с детьми, в том числе на открытом воздухе.
На дистанционном режиме обучения уже находятся все школы в Снежинске и Чебаркуле. На продление такого режима будет влиять эпидемиологическая ситуация в области.
В Озерске (Челябинская область) с 4 февраля всех школьников переводят на дистанционный режим обучения. Такое решение принял штаб по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания на территории Озерского городского округа. «В связи с резким увеличением количества болеющих детей школьного возраста, запрещено посещение детьми очных занятий в школах и в организациях дополнительного образования с 4 по 13 февраля 2022 включительно. Занятия будут проводиться с помощью дистанционных технологий», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации Озерского округа. В мэрии добавили, что также отменяются занятия с детьми в кружках, спортивных секциях, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, спектаклей, фестивалей и иных мероприятий с детьми, в том числе на открытом воздухе. На дистанционном режиме обучения уже находятся все школы в Снежинске и Чебаркуле. На продление такого режима будет влиять эпидемиологическая ситуация в области.