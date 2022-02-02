02 февраля 2022
01 февраля 2022

Все школьники челябинского города уходят на дистант

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка в учебному сезону в МБОУ гимназия № 5. Екатеринбург, учитель, класс, школа, учебное заведение, аудитория, парты, дистанционное обучение, дистант
Другие мероприятия переносятся на другие сроки, либо проводятся в формате онлайн, либо отменяются Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Озерске (Челябинская область) с 4 февраля всех школьников переводят на дистанционный режим обучения. Такое решение принял штаб по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания на территории Озерского городского округа.

«В связи с резким увеличением количества болеющих детей школьного возраста, запрещено посещение детьми очных занятий в школах и в организациях дополнительного образования с 4 по 13 февраля 2022 включительно. Занятия будут проводиться с помощью дистанционных технологий», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации Озерского округа.

В мэрии добавили, что также отменяются занятия с детьми в кружках, спортивных секциях, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, спектаклей, фестивалей и иных мероприятий с детьми, в том числе на открытом воздухе.

На дистанционном режиме обучения уже находятся все школы в Снежинске и Чебаркуле. На продление такого режима будет влиять эпидемиологическая ситуация в области.

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В Озерске (Челябинская область) с 4 февраля всех школьников переводят на дистанционный режим обучения. Такое решение принял штаб по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания на территории Озерского городского округа. «В связи с резким увеличением количества болеющих детей школьного возраста, запрещено посещение детьми очных занятий в школах и в организациях дополнительного образования с 4 по 13 февраля 2022 включительно. Занятия будут проводиться с помощью дистанционных технологий», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации Озерского округа. В мэрии добавили, что также отменяются занятия с детьми в кружках, спортивных секциях, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, спектаклей, фестивалей и иных мероприятий с детьми, в том числе на открытом воздухе. На дистанционном режиме обучения уже находятся все школы в Снежинске и Чебаркуле. На продление такого режима будет влиять эпидемиологическая ситуация в области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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