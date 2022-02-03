В Тюмени рост цен на еду более чем в два раза превысил инфляцию

Цены ощутимо выросли на крупы, макароны, сахар, мясо, фрукты и еще ряд позиций Фото: Денис Моргунов, URA.RU

Цены на ряд продуктов в Тюменской области за год более чем в два раза превысили размер инфляции. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате.

«На конец декабря 2021 года (по сравнению с декабрем 2020-го) подорожание цен на крупы и бобовые составило 16,1%. Стоимость макарон выросла на 15,2%, сахара — на 15,1%», — рассказали URA.RU в Тюменьстате.

По данным отделения Центробанка по Тюменской области, в декабре прошлого года годовая инфляция в регионе составила 6,76%. Таким образом, стоимость на некоторые группы продовольственных товаров превысила этот показатель более чем в два раза.

Среди других продуктов, которые значительно подорожали за год, значатся мясо и птица (+12,8%), подсолнечное масло (+12,6%), хлеб (+12,5%), фрукты и овощи (+11,4%). Меньше всего прибавили в цене сыр (+5,7%) и рыба (3,9%).

Среди непродовольственных товаров инфляция в Тюменской области еще выше. Телерадиоаппаратура подорожала на 24%, стройматериалы на 21,8%, табачные изделия на 15,9%, мебель на 13,5%. Цены на топливо тоже выросли: бензин стал дороже на 8,5%, дизель — на 9,6%.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени хлеб местных производителей в феврале подорожает на 20%. Это связано с ростом цен на ингредиенты.

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