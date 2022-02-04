Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID в Москве

Ежедневно в стационары Москвы попадает около 1,6 тысяч человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице стабилизировалась. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра коронавирусного стационара ГКБ № 15 имени О. М. Филатова. По его словам, в столице развернуто порядка 16 тыс. коек для лечения больных с вирусной инфекцией.

«У нас ситуация с ковидом стабилизировалась, в день диагностируем 25-26 тыс., и такого роста, как на прошлой неделе, нет. Но 25-26 тыс. — это такие запредельные показатели, с которыми мы не сталкивались… В Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуто 15,8 тыс. коек в городских, федеральных и частных стационарах», — сообщил Собянин журналистам «ТАСС».

На сегодняшний день госпитализируются около 1,6 тысяч человек в сутки с небольшим увеличением, однако с учетом давления предыдущих недель нагрузка на больницы, вероятнее всего, продолжит увеличиваться, добавил мэр. Всего пациентов с COVID-19 принимают более 20 больниц, в том числе коронавирусный стационар ГКБ № 15 имени О. М. Филатова. «Мы запускаем резервные мощности так, чтобы они были готовы принять пациентов. У больницы [стационара им. Филатова] огромный опыт, это один из самых крупных стационаров в городе», — заключил мэр.

Пока Москва находится на первом месте в России по количеству заражений. 4 февраля в столице выявили 25 019 положительных тестов на выявление инфекции.

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