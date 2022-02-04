Более 17 тысяч россиян попали в больницы с COVID за сутки

В РФ продолжается рост числа госпитализаций пациентов с COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За последние сутки в России госпитализировали с коронавирусом 17 798 человек. Оперштаб также сообщает о 168 201 новых случаях заражения.

«За сутки в России выявлен 168 201 новый случай коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 17 798 человек», — говорится в telegram-канале оперштаба.

Число летальных исходов за 24 часа составило 682 человека. 58 449 за это же время выздоровели.

Среди регионов Большого Урала большего всего заражений в Пермском крае — 4 003 человека. На первом месте в России находится Москва — 25 019 случаев заражения. Следом идут Санкт-Петербург (21 832) и Московская область (11 255).