Эндокринолог назвала новое осложнение после коронавируса

При изменении запаха пота после COVID лучше обратиться за помощью к врачу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У людей, которые перенесли коронавирус, может наблюдаться изменение запаха пота. Об этом в беседе с URA.RU сообщила врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, врач гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова.

«Изменение запаха пота после коронавируса — это осложнение. Это никакая не дерматология. При постковидном синдроме происходит много серьезных осложнений, влекущих в свою очередь изменения во внутренних органах. Обязательно нужно после болезни смотреть микроэлементы, потому что они могут вызывать аутоиммунные заболевания, а те, как следствие, уже дают специфический запах пота», — сказала Ирина Филатова.

По ее словам, после коронавируса может меняться флора кишечника. «Специфический запах и высыпание на коже могут появиться из-за кишечного дисбактериоза. Нужно комплексное обследование. Чтобы не было тяжелых отдаленных последствий коронавируса, нужно обратиться к врачу, сдать необходимый набор анализов. Это может быть биохимия, микроэлементы: калий, натрий хлор, селен цинк, витамины группы B и D, C-реактивный белок, может гормоны щитовидной железы. Тяжелее всегда лечить запущенное состояние, чем начало болезни», — подчеркнула профессор.

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев назвал другие причины изменения запаха пота. «Нельзя исключить, что так может восстанавливаться обоняние после COVID-19. Есть такое характерное осложнение. Также запах пота может меняться после тяжелой болезни», — добавил врач. По его словам, специфический запах также характерен при нарушении обмена веществ. При наличии такой проблемы обычно его ощущают окружающие. Сам источник запаха может его не слышать, отметил собеседник агентства.

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