Врач предупредил о распространении в РФ нового суперзаразного ВИЧ

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Новый вариант ВИЧ обнаружили в Нидерландах Фото:

В России может начаться распространение более заразного варианта ВИЧ, но есть возможность подготовиться к этому, потому что вирус не так быстро распространяется. Такое заявление сделал Руководитель Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

«Хотя терапией далеко не все охвачены, и другие профилактические мероприятия, по сравнению с Нидерландами, осуществляются в незначительных масштабах. Здесь мы можем рассчитывать на то, что ВИЧ распространяется медленно, и мы можем успеть эти мероприятия развернуть до того, как новый штамм начнет массово распространяться в России», — цитирует «Ридус» Вадима Покровского.

По его словам, вирус распространяется медленнее, чем COVID. Есть множество факторов, сдерживающих распространение новых штаммов ВИЧ, сказал Покровский. Большинство пациентов в Европе, где распространяется заразный вариант, находится на антиретровирусной терапии. Пока нет информации, что мутация ВИЧ способна обходить антиретровирусные препараты, отметил руководитель центра.

О распространении нового штамма ВИЧ сообщил журнал Science. Почти все зараженные были из Нидерландов. Исследование показало, что этот вариант не такой новый и возник еще в конце 1980-х годов, но распространение в Нидерландах замедлилось в 2010 году.

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В России может начаться распространение более заразного варианта ВИЧ, но есть возможность подготовиться к этому, потому что вирус не так быстро распространяется. Такое заявление сделал Руководитель Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. «Хотя терапией далеко не все охвачены, и другие профилактические мероприятия, по сравнению с Нидерландами, осуществляются в незначительных масштабах. Здесь мы можем рассчитывать на то, что ВИЧ распространяется медленно, и мы можем успеть эти мероприятия развернуть до того, как новый штамм начнет массово распространяться в России», — цитирует «Ридус» Вадима Покровского. По его словам, вирус распространяется медленнее, чем COVID. Есть множество факторов, сдерживающих распространение новых штаммов ВИЧ, сказал Покровский. Большинство пациентов в Европе, где распространяется заразный вариант, находится на антиретровирусной терапии. Пока нет информации, что мутация ВИЧ способна обходить антиретровирусные препараты, отметил руководитель центра. О распространении нового штамма ВИЧ сообщил журнал Science. Почти все зараженные были из Нидерландов. Исследование показало, что этот вариант не такой новый и возник еще в конце 1980-х годов, но распространение в Нидерландах замедлилось в 2010 году.
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