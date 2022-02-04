Курганцы рассказали о проблемах с получением выигрышей в лотерею

Курганцы не могут получить небольшие выигрыши по электронным билетам фото: Денис Моргунов

Жители Кургана не могут получить небольшие выигрыши в лотерею по электронным билетам. В пунктах продаж лотереи победителям отказывают в выплате выигрышей, возникают и технические трудности с переводом средств на карту, рассказывают курганцы в местном паблике соцсети «ВКонтакте».

«Выиграли 100 рублей и 500 рублей. Перевели на электронный кошелек. 100 рублей пришли сразу. А 500 рублей не приходят трое суток. Звонили на горячую линию, говорят, что у них технические проблемы. Выиграть можно, но деньги не получить», — пишет Ольга Колмогорова в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». Другой житель Кургана сообщил, что выигрыш в 150 рублей по электронному билету отказались выплатить в пунктах продаж билетов и на почте.

В пресс-службе «Столото» URA.RU ответили, что выигрыши до 15 000 рублей можно получить в отделениях Почты России, в офисах Ростелекома, салонах связи «Мегафон», магазинах сети «Глобус Маркет», салонах связи «Связной», отделениях букмекерской конторы «Балтбет», в киосках прессы АИФ и «Роспечать», а также в торговых точках «Столото». Уточнить сумму выигрыша, которую можно получить в той или иной точке продаж, победитель может в контактном центре «Столото». По электронному билету, в частности, выигрыш можно получить в личном кабинете на официальном сайте stoloto.ru. Выигрыши от 15 000 рублей до 600 000 рублей по типографскому билету можно получить только в офлайновых точках продаж или в Лотерейном центре в Москве. По электронному билету такие суммы можно получить на электронный кошелек участника на сайте stoloto.ru.

Ранее URA.RU писало, что курганец не смог получить выигрыш в лотерею. Анонимный автор сообщил, что ему отказали в идентификации личности в точке продажи лотерейных билетов. На основании жалобы проведено внутреннее расследование, агент-распространитель предупрежден о возможном расторжении контракта с брендом «Столото».

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