04 февраля 2022

В НАТО заявили, что Украина не вступит в альянс в ближайшее время

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, заседание
Украине нужно провести ряд реформ, заявили в НАТО Фото:

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс пока не планирует принимать Украину в свой состав, консенсус среди стран союзников по данному вопросу не достигнут. Об этом Джоанэ сообщил в интервью телеканалу France24.

«Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Украине нужно многое реформировать внутри страны», — заявил Джоанэ.

Замгенсек НАТО уточнил, что на данный момент члены альянса не достигли консенсуса по вопросу включения в состав союза Украины. НАТО выражает поддержку Киеву, однако в военных действиях на территории Украины участвовать не будет, отметил Джоанэ

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что возможное вступление Украины в НАТО подрывает безопасность России. Путин выразил опасение, что в этом случае Украина в составе альянса может начать военную операцию на территории Крыма. Тогда, по словам президента, России придется воевать с НАТО.

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Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс пока не планирует принимать Украину в свой состав, консенсус среди стран союзников по данному вопросу не достигнут. Об этом Джоанэ сообщил в интервью телеканалу France24. «Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Украине нужно многое реформировать внутри страны», — заявил Джоанэ. Замгенсек НАТО уточнил, что на данный момент члены альянса не достигли консенсуса по вопросу включения в состав союза Украины. НАТО выражает поддержку Киеву, однако в военных действиях на территории Украины участвовать не будет, отметил Джоанэ Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что возможное вступление Украины в НАТО подрывает безопасность России. Путин выразил опасение, что в этом случае Украина в составе альянса может начать военную операцию на территории Крыма. Тогда, по словам президента, России придется воевать с НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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