В НАТО заявили, что Украина не вступит в альянс в ближайшее время

05 февраля 2022 в 02:55 Размер текста - 17 +

Украине нужно провести ряд реформ, заявили в НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс пока не планирует принимать Украину в свой состав, консенсус среди стран союзников по данному вопросу не достигнут. Об этом Джоанэ сообщил в интервью телеканалу France24. «Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Украине нужно многое реформировать внутри страны», — заявил Джоанэ. Замгенсек НАТО уточнил, что на данный момент члены альянса не достигли консенсуса по вопросу включения в состав союза Украины. НАТО выражает поддержку Киеву, однако в военных действиях на территории Украины участвовать не будет, отметил Джоанэ Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что возможное вступление Украины в НАТО подрывает безопасность России. Путин выразил опасение, что в этом случае Украина в составе альянса может начать военную операцию на территории Крыма. Тогда, по словам президента, России придется воевать с НАТО. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс пока не планирует принимать Украину в свой состав, консенсус среди стран союзников по данному вопросу не достигнут. Об этом Джоанэ сообщил в интервью телеканалу France24. «Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Украине нужно многое реформировать внутри страны», — заявил Джоанэ. Замгенсек НАТО уточнил, что на данный момент члены альянса не достигли консенсуса по вопросу включения в состав союза Украины. НАТО выражает поддержку Киеву, однако в военных действиях на территории Украины участвовать не будет, отметил Джоанэ Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что возможное вступление Украины в НАТО подрывает безопасность России. Путин выразил опасение, что в этом случае Украина в составе альянса может начать военную операцию на территории Крыма. Тогда, по словам президента, России придется воевать с НАТО.