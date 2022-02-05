Роспотребнадзор: постковидный синдром «Омикрона» легче «Дельты»

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У вакцинированных людей почти нет постковидного синдрома, отметила Татьяна Руженцова Фото:
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Коронавирус COVID-19

Постковидный синдром после заболевания новым штаммом коронавируса «Омикрон» имеет меньше симптомов, чем аналогичный синдром после «дельта»-штамма. Об этом сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«Пока в целом складывается впечатление, что после „Омикрона“ у переболевших остается меньше симптомов, чем после его предшественника „Дельты“. Реже отмечаются признаки тромбозов, устойчивые сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения», — сказала Руженцова в интервью ТАСС.

Представитель Роспотребнадзора отметила, что у вакцинированных людей почти нет постковидного синдрома после «омикрон»-штамма. Также постковидному синдрому почти не подвержены молодые люди.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что проблемы неврологического характера являются одним из симптомов постковидного синдрома после «Омикрона». В частности, это ухудшение сна и головные боли. Доктор медицинских наук, профессор Александр Шишкин отметил, что постковидный синдром, как правило, является следствием развития ряда аутоиммунных патологий у людей, которые могли быть к ним предрасположены, пишет RT.

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Постковидный синдром после заболевания новым штаммом коронавируса «Омикрон» имеет меньше симптомов, чем аналогичный синдром после «дельта»-штамма. Об этом сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. «Пока в целом складывается впечатление, что после „Омикрона“ у переболевших остается меньше симптомов, чем после его предшественника „Дельты“. Реже отмечаются признаки тромбозов, устойчивые сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения», — сказала Руженцова в интервью ТАСС. Представитель Роспотребнадзора отметила, что у вакцинированных людей почти нет постковидного синдрома после «омикрон»-штамма. Также постковидному синдрому почти не подвержены молодые люди. Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что проблемы неврологического характера являются одним из симптомов постковидного синдрома после «Омикрона». В частности, это ухудшение сна и головные боли. Доктор медицинских наук, профессор Александр Шишкин отметил, что постковидный синдром, как правило, является следствием развития ряда аутоиммунных патологий у людей, которые могли быть к ним предрасположены, пишет RT.
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