04 февраля 2022
03 февраля 2022

Дети, пострадавшие в пожаре в Челябинской области, были дома одни

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в жилом доме на улице Стахановская, 51а. Екатеринбург, жилой дом, пожар, гарь, взрыв, происшествие, копоть, последствия взрыва, улица стахановская51а
Во время пожара дети находились дома одни (фото из архива) Фото:

Стали известны подробности трагедии в поселке Зауральском Еманжелинского района Челябинской области, где при пожаре погибла трехлетняя девочка, а ее младшая сестра получила отравление продуктами горения. Как рассказал источник URA.RU, во время пожара матери детей не было дома.

«Мать девочек должна была встретить гостей. Однако задержалась. То ли гости опоздали, то ли вовсе не приехали, но, пока женщины не было дома, случилась трагедия», — сообщил собеседник агентства.

По словам главы района Евгения Светлова, семья, в которой произошло ЧП, — благополучная, на учете не состояла. «Мать воспитывала дочерей одна. Сейчас в причинах трагедии разбираются правоохранительные органы. Младшая девочка пришла в себя. Ее некоторое время пришлось держать на кислороде», — рассказал URA.RU Евгений Светлов.

ЧП произошло в поселке Зауральском вечером 4 февраля. При пожаре в многоэтажном доме на улице 1-й квартал погибла трехлетняя девочка.

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Стали известны подробности трагедии в поселке Зауральском Еманжелинского района Челябинской области, где при пожаре погибла трехлетняя девочка, а ее младшая сестра получила отравление продуктами горения. Как рассказал источник URA.RU, во время пожара матери детей не было дома. «Мать девочек должна была встретить гостей. Однако задержалась. То ли гости опоздали, то ли вовсе не приехали, но, пока женщины не было дома, случилась трагедия», — сообщил собеседник агентства. По словам главы района Евгения Светлова, семья, в которой произошло ЧП, — благополучная, на учете не состояла. «Мать воспитывала дочерей одна. Сейчас в причинах трагедии разбираются правоохранительные органы. Младшая девочка пришла в себя. Ее некоторое время пришлось держать на кислороде», — рассказал URA.RU Евгений Светлов. ЧП произошло в поселке Зауральском вечером 4 февраля. При пожаре в многоэтажном доме на улице 1-й квартал погибла трехлетняя девочка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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