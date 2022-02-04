Дети, пострадавшие в пожаре в Челябинской области, были дома одни

Во время пожара дети находились дома одни (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стали известны подробности трагедии в поселке Зауральском Еманжелинского района Челябинской области, где при пожаре погибла трехлетняя девочка, а ее младшая сестра получила отравление продуктами горения. Как рассказал источник URA.RU, во время пожара матери детей не было дома.

«Мать девочек должна была встретить гостей. Однако задержалась. То ли гости опоздали, то ли вовсе не приехали, но, пока женщины не было дома, случилась трагедия», — сообщил собеседник агентства.

По словам главы района Евгения Светлова, семья, в которой произошло ЧП, — благополучная, на учете не состояла. «Мать воспитывала дочерей одна. Сейчас в причинах трагедии разбираются правоохранительные органы. Младшая девочка пришла в себя. Ее некоторое время пришлось держать на кислороде», — рассказал URA.RU Евгений Светлов.

ЧП произошло в поселке Зауральском вечером 4 февраля. При пожаре в многоэтажном доме на улице 1-й квартал погибла трехлетняя девочка.