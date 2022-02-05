В Кремле предложили переименовать фейк-ньюс в «Блумберг-ньюс»

Песков прокомментировал новость о начавшемся «вторжении» России на Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Термин «фейк-ньюс» (новости, не соответствующие действительности) нужно заменить на «Блумберг-ньюс». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя появившуюся на ленте агентства Bloomberg публикацию о начавшемся вторжении России на Украину.

«Публикация Bloomberg о начале «вторжения» демонстрирует, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям. Теперь «фейк-ньюс» можно заменить на «Блумберг-ньюс», — отметил Песков в разговоре с РИА «Новости». Он также подчеркнул, что подобные публикации — это иллюстрация последствий атмосферы напряженности и свидетельствуют об опасности агрессивных заявлений США,

Ранее Bloomberg выпустил новость о начавшемся вторжении России на Украину. Новость вскоре удалили, а издание принесло извинения за фейк.