В Кремле предложили переименовать фейк-ньюс в «Блумберг-ньюс»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков прокомментировал новость о начавшемся «вторжении» России на Украину Фото:

Термин «фейк-ньюс» (новости, не соответствующие действительности) нужно заменить на «Блумберг-ньюс». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя появившуюся на ленте агентства Bloomberg публикацию о начавшемся вторжении России на Украину.

«Публикация Bloomberg о начале «вторжения» демонстрирует, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям. Теперь «фейк-ньюс» можно заменить на «Блумберг-ньюс», — отметил Песков в разговоре с РИА «Новости». Он также подчеркнул, что подобные публикации — это иллюстрация последствий атмосферы напряженности и свидетельствуют об опасности агрессивных заявлений США,

Ранее Bloomberg выпустил новость о начавшемся вторжении России на Украину. Новость вскоре удалили, а издание принесло извинения за фейк.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Термин «фейк-ньюс» (новости, не соответствующие действительности) нужно заменить на «Блумберг-ньюс». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя появившуюся на ленте агентства Bloomberg публикацию о начавшемся вторжении России на Украину. «Публикация Bloomberg о начале «вторжения» демонстрирует, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям. Теперь «фейк-ньюс» можно заменить на «Блумберг-ньюс», — отметил Песков в разговоре с РИА «Новости». Он также подчеркнул, что подобные публикации — это иллюстрация последствий атмосферы напряженности и свидетельствуют об опасности агрессивных заявлений США, Ранее Bloomberg выпустил новость о начавшемся вторжении России на Украину. Новость вскоре удалили, а издание принесло извинения за фейк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...