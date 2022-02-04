04 февраля 2022

Bloomberg по ошибке заявил о вторжении России на Украину

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Официальный сайт президента Украины, военная техника, война, танки
Bloomberg сообщил о вторжении России на Украину в ночь с пятницы на субботу Фото:
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Война на Украине

Американское издание Bloomberg опубликовало новость о вторжении России на Украину в полночь с пятницы на субботу. Позже агентство признало заметку ошибочной и удалило ее.

«Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок „Россия вторглась на Украину“ был непреднамеренно опубликован около 16.00 во восточному времени на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок удален, и мы выясняем причину ошибки», — говорится в заявлении Bloomberg.

Ранее американские СМИ опубликовали «карту» вторжения России на Украину. По информации американских СМИ, Россия хочет инсценировать нападение на жителей Донбасса, а затем вторгнуться на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту информацию лживой и отметил, что она провоцирует истерику вокруг Украины.

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Американское издание Bloomberg опубликовало новость о вторжении России на Украину в полночь с пятницы на субботу. Позже агентство признало заметку ошибочной и удалило ее. «Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок „Россия вторглась на Украину“ был непреднамеренно опубликован около 16.00 во восточному времени на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок удален, и мы выясняем причину ошибки», — говорится в заявлении Bloomberg. Ранее американские СМИ опубликовали «карту» вторжения России на Украину. По информации американских СМИ, Россия хочет инсценировать нападение на жителей Донбасса, а затем вторгнуться на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту информацию лживой и отметил, что она провоцирует истерику вокруг Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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