Bloomberg по ошибке заявил о вторжении России на Украину 05 февраля 2022 в 07:14 Размер текста - 17 + Bloomberg сообщил о вторжении России на Украину в ночь с пятницы на субботу Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Война на Украине Американское издание Bloomberg опубликовало новость о вторжении России на Украину в полночь с пятницы на субботу. Позже агентство признало заметку ошибочной и удалило ее. «Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок „Россия вторглась на Украину“ был непреднамеренно опубликован около 16.00 во восточному времени на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок удален, и мы выясняем причину ошибки», — говорится в заявлении Bloomberg. Ранее американские СМИ опубликовали «карту» вторжения России на Украину. По информации американских СМИ, Россия хочет инсценировать нападение на жителей Донбасса, а затем вторгнуться на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту информацию лживой и отметил, что она провоцирует истерику вокруг Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Американское издание Bloomberg опубликовало новость о вторжении России на Украину в полночь с пятницы на субботу. Позже агентство признало заметку ошибочной и удалило ее. «Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок „Россия вторглась на Украину“ был непреднамеренно опубликован около 16.00 во восточному времени на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок удален, и мы выясняем причину ошибки», — говорится в заявлении Bloomberg. Ранее американские СМИ опубликовали «карту» вторжения России на Украину. По информации американских СМИ, Россия хочет инсценировать нападение на жителей Донбасса, а затем вторгнуться на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту информацию лживой и отметил, что она провоцирует истерику вокруг Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям