Bloomberg по ошибке заявил о вторжении России на Украину

Американское издание Bloomberg опубликовало новость о вторжении России на Украину в полночь с пятницы на субботу. Позже агентство признало заметку ошибочной и удалило ее.
«Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок „Россия вторглась на Украину“ был непреднамеренно опубликован около 16.00 во восточному времени на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок удален, и мы выясняем причину ошибки», — говорится в заявлении Bloomberg.
Американское издание Bloomberg опубликовало новость о вторжении России на Украину в полночь с пятницы на субботу. Позже агентство признало заметку ошибочной и удалило ее. «Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок „Россия вторглась на Украину“ был непреднамеренно опубликован около 16.00 во восточному времени на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок удален, и мы выясняем причину ошибки», — говорится в заявлении Bloomberg. Ранее американские СМИ опубликовали «карту» вторжения России на Украину. По информации американских СМИ, Россия хочет инсценировать нападение на жителей Донбасса, а затем вторгнуться на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту информацию лживой и отметил, что она провоцирует истерику вокруг Украины.