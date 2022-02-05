Американские солдаты прибыли в Польшу из-за Украины

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, солдаты, оружие, военная форма, униформа, огнестрельное оружие, военнослужащие цво, военная база, 201военная база
Всего США планирует направить в Польшу 1,7 тысячи военнослужащих Фото:

В Польшу из-за роста напряжения в ситуации вокруг Украины прибыли американские солдаты, направленные на усиление НАТО в Восточной Европе. Об этом сообщили в Польском агентстве печати (PAP). Еще один самолет с военнослужащими из США должен прибыть в республику в воскресенье, 6 февраля.

«Небольшой самолет Beechcraft C-12 Huron приземлился на взлетно-посадочной полосе в аэропорту недалеко от Жешува. Из него вышли несколько солдат, тут же сели в машины и уехали», — передает PAP.

Пресс-секретарь 18-й механизированной дивизии майор Пшемыслав Липчиньский сообщил, что в Польшу прибыли люди из подготовительной группы и часть командования военнослужащих США. По его словам, Варшава ожидала два самолета с американскими военными. Однако второй, более многочисленный рейс, перенесли на воскресенье, 6 февраля.

Всего за последние два дня в Польшу прибыли восемь американских самолетов. Они доставили подготовительную группу, задачей которой было материально-техническое обеспечение солдат, сообщил Липчиньский. Он напомнил, что всего в Польшу планируют направить 1,7 тысячи военных из 82-й воздушно-десантной дивизии США. По словам Липчиньского, это элитное подразделение.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что США направят дополнительные военные силы в Германию, Польшу и Румынию. По его словам, так Вашингтон намерен оказать поддержку союзникам НАТО в регионе, передает агентство Nation News. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США фактически продолжают наращивать напряженность в Европе. По его мнению, действия американцев доказывают, что у России есть причины для беспокойства, сообщает «Национальная служба новостей».

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В Польшу из-за роста напряжения в ситуации вокруг Украины прибыли американские солдаты, направленные на усиление НАТО в Восточной Европе. Об этом сообщили в Польском агентстве печати (PAP). Еще один самолет с военнослужащими из США должен прибыть в республику в воскресенье, 6 февраля. «Небольшой самолет Beechcraft C-12 Huron приземлился на взлетно-посадочной полосе в аэропорту недалеко от Жешува. Из него вышли несколько солдат, тут же сели в машины и уехали», — передает PAP. Пресс-секретарь 18-й механизированной дивизии майор Пшемыслав Липчиньский сообщил, что в Польшу прибыли люди из подготовительной группы и часть командования военнослужащих США. По его словам, Варшава ожидала два самолета с американскими военными. Однако второй, более многочисленный рейс, перенесли на воскресенье, 6 февраля. Всего за последние два дня в Польшу прибыли восемь американских самолетов. Они доставили подготовительную группу, задачей которой было материально-техническое обеспечение солдат, сообщил Липчиньский. Он напомнил, что всего в Польшу планируют направить 1,7 тысячи военных из 82-й воздушно-десантной дивизии США. По словам Липчиньского, это элитное подразделение. Ранее представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что США направят дополнительные военные силы в Германию, Польшу и Румынию. По его словам, так Вашингтон намерен оказать поддержку союзникам НАТО в регионе, передает агентство Nation News. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США фактически продолжают наращивать напряженность в Европе. По его мнению, действия американцев доказывают, что у России есть причины для беспокойства, сообщает «Национальная служба новостей».
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