Экс-депутат ГД обвинил в физической расправе «мусорную мафию». Ему угрожали полтора года. Видео

06 февраля 2022 в 02:15 Размер текста - 17 +

Шингаркин заявил, что «мусорная мафия» не хочет продвижения определенных законов, т. к. имеет финансовый интерес Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Максим Шингаркин, которого избили в центре Москвы, заявил, что подозревает в произошедшем «мусорную мафию». Он также сообщил, что получал угрозы в течение полутора лет. «Я, будучи депутатом Государственной думы, сам разработал закон об отходах производства и потребления, который потом мусорная мафия подвергла деформации. Это сделано только для того, чтобы одни конкретные люди обогатились, а мы с вами остались в мусоре, затравленные выхлопами, в ядовитых газах», — ответил Шингаркин на вопрос о том, кого он подозревает в совершенном нападении. Видеоинтервью опубликовано в telegram-канале SHOT. Экс-депутат отметил, что занимается расследованиями по теме обращения с ТКО (твердые коммунальные отходы) в Москве и Московской области. По заявлениям Шингаркина, угрозы физической расправы поступали в его адрес в течение полутора лет, сообщает другой источник. Шингаркин получил серьезные травмы, у него сломаны лицевые кости, планируется операция по вставке пластин. Экс-депутат пошутил, что после хирургического вмешательства станет похож на Шварценеггера в фильме «Терминатор». Ранее сообщалось, что неизвестные напали на Максима Шингаркина в центре Москвы. По словам политика, группа людей выслеживала его на протяжении недели. Он также сообщил, что уже направил обращение в прокуратуру РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший депутат Госдумы от ЛДПР Максим Шингаркин, которого избили в центре Москвы, заявил, что подозревает в произошедшем «мусорную мафию». Он также сообщил, что получал угрозы в течение полутора лет. «Я, будучи депутатом Государственной думы, сам разработал закон об отходах производства и потребления, который потом мусорная мафия подвергла деформации. Это сделано только для того, чтобы одни конкретные люди обогатились, а мы с вами остались в мусоре, затравленные выхлопами, в ядовитых газах», — ответил Шингаркин на вопрос о том, кого он подозревает в совершенном нападении. Видеоинтервью опубликовано в telegram-канале SHOT. Экс-депутат отметил, что занимается расследованиями по теме обращения с ТКО (твердые коммунальные отходы) в Москве и Московской области. По заявлениям Шингаркина, угрозы физической расправы поступали в его адрес в течение полутора лет, сообщает другой источник. Шингаркин получил серьезные травмы, у него сломаны лицевые кости, планируется операция по вставке пластин. Экс-депутат пошутил, что после хирургического вмешательства станет похож на Шварценеггера в фильме «Терминатор». Ранее сообщалось, что неизвестные напали на Максима Шингаркина в центре Москвы. По словам политика, группа людей выслеживала его на протяжении недели. Он также сообщил, что уже направил обращение в прокуратуру РФ.