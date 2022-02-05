В центре Москвы избили экс-соратника Жириновского

05 февраля 2022 в 21:44 Размер текста - 17 +

Максим Шингаркин заявил, что за ним на протяжении недели следила группа неизвестных людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Москвы неизвестные напали на бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Максима Шингаркина. По словам политика, группа людей выслеживала его на протяжении недели. Он также сообщил, что уже направил обращение в прокуратуру РФ. «На меня около места, где мы работали, совершено нападение. В настоящее время мы уже проходим обследование, фиксируем побои. Мы реально этого ожидали. Группу людей, которые выслеживали меня на протяжении недели, мы их вели», — приводит обращение Максима Шингаркина telegram-канал 112. По словам экс-депутата, сейчас полиция разыскивает подозреваемых в нападении. Ранее политик направил обращение в прокуратуру РФ, где сообщил о слежке за ним. Максим Шингаркин — бывший депутат Госдумы шестого созыва от партии ЛДПР, которую возглавляет Владимир Жириновский. В конце 1990-х годов работал в Челябинской области, где защищал права граждан, проживающих на зараженных радиацией территориях. В частности, он настаивал на переселении жителей села Муслюмово, которое пострадало от аварии на производственном объединении «Маяк». На посту зампредседателя комитета Госдумы по экологии Шингаркин анонсировал общественный аудит действий нефтяной компании «ЮКОС» по фактам загрязнения окружающей среды. Ранее Шингаркин выдвинул свою кандидатуру на пост депутата Госдумы восьмого созыва. Он вошел в федеральный список Российской партии свободы и справедливости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В центре Москвы неизвестные напали на бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Максима Шингаркина. По словам политика, группа людей выслеживала его на протяжении недели. Он также сообщил, что уже направил обращение в прокуратуру РФ. «На меня около места, где мы работали, совершено нападение. В настоящее время мы уже проходим обследование, фиксируем побои. Мы реально этого ожидали. Группу людей, которые выслеживали меня на протяжении недели, мы их вели», — приводит обращение Максима Шингаркина telegram-канал 112. По словам экс-депутата, сейчас полиция разыскивает подозреваемых в нападении. Ранее политик направил обращение в прокуратуру РФ, где сообщил о слежке за ним. Максим Шингаркин — бывший депутат Госдумы шестого созыва от партии ЛДПР, которую возглавляет Владимир Жириновский. В конце 1990-х годов работал в Челябинской области, где защищал права граждан, проживающих на зараженных радиацией территориях. В частности, он настаивал на переселении жителей села Муслюмово, которое пострадало от аварии на производственном объединении «Маяк». На посту зампредседателя комитета Госдумы по экологии Шингаркин анонсировал общественный аудит действий нефтяной компании «ЮКОС» по фактам загрязнения окружающей среды. Ранее Шингаркин выдвинул свою кандидатуру на пост депутата Госдумы восьмого созыва. Он вошел в федеральный список Российской партии свободы и справедливости.