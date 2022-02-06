РГ: пенсионеры рискуют потерять важную льготу. Условие

06 февраля 2022 в 10:52 Размер текста - 17 +

Пенсионеров могут лишить льготы по налогу на имущество, если их признают предпринимателями Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Пенсионеры могут лишиться льготы по оплате налога на квартиру, сдаваемую в аренду, в случае, если это признают предпринимательской деятельностью. Каждый подобный случай будет разбираться индивидуально. «Верховный суд РФ объясняет: предпринимательской деятельностью будет считаться явное использование квартиры не в личных нуждах, а если она специально была приобретена для сдачи в аренду или для последующей перепродажи, а сдается, пока не найден покупатель. В этом случае пенсионер лишается льготы по налогу на имущество», — сообщает «Российская газета». С 1 февраля для пенсионеров также ввели дополнительный налог. Пенсионеры будут платить налог на прибыль со своих депозитных и банковских счетов. С 1 января 2022 года пенсии были проиндексированы выше уровня инфляции — на 8,6%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пенсионеры могут лишиться льготы по оплате налога на квартиру, сдаваемую в аренду, в случае, если это признают предпринимательской деятельностью. Каждый подобный случай будет разбираться индивидуально. «Верховный суд РФ объясняет: предпринимательской деятельностью будет считаться явное использование квартиры не в личных нуждах, а если она специально была приобретена для сдачи в аренду или для последующей перепродажи, а сдается, пока не найден покупатель. В этом случае пенсионер лишается льготы по налогу на имущество», — сообщает «Российская газета». С 1 февраля для пенсионеров также ввели дополнительный налог. Пенсионеры будут платить налог на прибыль со своих депозитных и банковских счетов. С 1 января 2022 года пенсии были проиндексированы выше уровня инфляции — на 8,6%.