РГ: пенсионеры рискуют потерять важную льготу. Условие

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Клипарт. Сургут, монеты, пенсия, деньги, руки пенсионера
Пенсионеров могут лишить льготы по налогу на имущество, если их признают предпринимателями Фото:

Пенсионеры могут лишиться льготы по оплате налога на квартиру, сдаваемую в аренду, в случае, если это признают предпринимательской деятельностью. Каждый подобный случай будет разбираться индивидуально.

«Верховный суд РФ объясняет: предпринимательской деятельностью будет считаться явное использование квартиры не в личных нуждах, а если она специально была приобретена для сдачи в аренду или для последующей перепродажи, а сдается, пока не найден покупатель. В этом случае пенсионер лишается льготы по налогу на имущество», — сообщает «Российская газета».

С 1 февраля для пенсионеров также ввели дополнительный налог. Пенсионеры будут платить налог на прибыль со своих депозитных и банковских счетов. С 1 января 2022 года пенсии были проиндексированы выше уровня инфляции — на 8,6%.

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Пенсионеры могут лишиться льготы по оплате налога на квартиру, сдаваемую в аренду, в случае, если это признают предпринимательской деятельностью. Каждый подобный случай будет разбираться индивидуально. «Верховный суд РФ объясняет: предпринимательской деятельностью будет считаться явное использование квартиры не в личных нуждах, а если она специально была приобретена для сдачи в аренду или для последующей перепродажи, а сдается, пока не найден покупатель. В этом случае пенсионер лишается льготы по налогу на имущество», — сообщает «Российская газета». С 1 февраля для пенсионеров также ввели дополнительный налог. Пенсионеры будут платить налог на прибыль со своих депозитных и банковских счетов. С 1 января 2022 года пенсии были проиндексированы выше уровня инфляции — на 8,6%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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