Александр Большунов занял первое место в соревнованиях по скиатлону Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов чуть не сломал пьедестал после победы в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине. От пьедестала отвалилась накладка с изображением декоративных колец.

«Во время торжественного мероприятия российский лыжник Александра Большунов, ставший победителем гонки, повредил пьедестал. Спортсмен из Брянской области прыгнул на верхнюю ступень. В этот момент отвалилась декоративная накладка пьедестала с изображением олимпийских колец», — сообщает «Федеральная агентство новостей».

Своей победой Большунов принес сборной России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Большунов оторвался от финского спортсмена Ийво Нисканена, занявшего третье место, более чем на две минуты. Второе место также досталось российскому лыжнику, представляющему Тюменский регион, Денису Спицову.