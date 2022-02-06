Лыжник Большунов чуть не сломал пьедестал на Олимпиаде в Пекине. Видео

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Встреча олимпийских медалистов Дениса Спицова и Александра Большунова в аэропорту. Тюмень, большунов александр
Александр Большунов занял первое место в соревнованиях по скиатлону Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов чуть не сломал пьедестал после победы в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине. От пьедестала отвалилась накладка с изображением декоративных колец.

«Во время торжественного мероприятия российский лыжник Александра Большунов, ставший победителем гонки, повредил пьедестал. Спортсмен из Брянской области прыгнул на верхнюю ступень. В этот момент отвалилась декоративная накладка пьедестала с изображением олимпийских колец», — сообщает «Федеральная агентство новостей».

Своей победой Большунов принес сборной России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Большунов оторвался от финского спортсмена Ийво Нисканена, занявшего третье место, более чем на две минуты. Второе место также досталось российскому лыжнику, представляющему Тюменский регион, Денису Спицову.

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Российский лыжник Александр Большунов чуть не сломал пьедестал после победы в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине. От пьедестала отвалилась накладка с изображением декоративных колец. «Во время торжественного мероприятия российский лыжник Александра Большунов, ставший победителем гонки, повредил пьедестал. Спортсмен из Брянской области прыгнул на верхнюю ступень. В этот момент отвалилась декоративная накладка пьедестала с изображением олимпийских колец», — сообщает «Федеральная агентство новостей». Своей победой Большунов принес сборной России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Большунов оторвался от финского спортсмена Ийво Нисканена, занявшего третье место, более чем на две минуты. Второе место также досталось российскому лыжнику, представляющему Тюменский регион, Денису Спицову.
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