Российский лыжник Александр Большунов чуть не сломал пьедестал после победы в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине. От пьедестала отвалилась накладка с изображением декоративных колец.
«Во время торжественного мероприятия российский лыжник Александра Большунов, ставший победителем гонки, повредил пьедестал. Спортсмен из Брянской области прыгнул на верхнюю ступень. В этот момент отвалилась декоративная накладка пьедестала с изображением олимпийских колец», — сообщает «Федеральная агентство новостей».
Своей победой Большунов принес сборной России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Большунов оторвался от финского спортсмена Ийво Нисканена, занявшего третье место, более чем на две минуты. Второе место также досталось российскому лыжнику, представляющему Тюменский регион, Денису Спицову.
Российский лыжник Александр Большунов чуть не сломал пьедестал после победы в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине. От пьедестала отвалилась накладка с изображением декоративных колец. «Во время торжественного мероприятия российский лыжник Александра Большунов, ставший победителем гонки, повредил пьедестал. Спортсмен из Брянской области прыгнул на верхнюю ступень. В этот момент отвалилась декоративная накладка пьедестала с изображением олимпийских колец», — сообщает «Федеральная агентство новостей». Своей победой Большунов принес сборной России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. Большунов оторвался от финского спортсмена Ийво Нисканена, занявшего третье место, более чем на две минуты. Второе место также досталось российскому лыжнику, представляющему Тюменский регион, Денису Спицову.