Депутат Госдумы предложил увеличить налоги для богатых россиян

06 февраля 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

При повышении подоходного налога компании не будут переходить на зарплату в конвертах, считает депутат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России Россияне, получающие больше миллиона рублей в месяц, могли бы платить 20% подоходного налога. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета по финансовому рынку ГД Анатолий Аксаков. «Если доходы до 500 тысяч рублей в месяц — 13%, если от 500 тысяч и до миллиона — 15%. От миллиона — 20%. Это все видно. В компьютер забил и вперед. Ничего не вижу сложного. Учитывая, что у нас 70% ВВП это госэкономика, и, как правило, именно в таких крупных госкомпаниях такие большие зарплаты», — сказал URA.RU Анатолий Аксаков. Депутат Госдумы выразил уверенность, что с подъемом подоходного налога крупные компании и финансовые организации не будут платить зарплату в конвертах. «В банках навряд ли будут в конвертах выдавать зарплату. И в финансовых компаниях мне сложно представить, что будет переход на конвертную зарплату», — отметил собеседник агентства. Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил отменить подоходный налог для части россиян. По его задумке, граждане, чей доход не превышает 20 тысяч рублей в месяц, должны быть освобождены от уплаты НДФЛ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне, получающие больше миллиона рублей в месяц, могли бы платить 20% подоходного налога. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета по финансовому рынку ГД Анатолий Аксаков. «Если доходы до 500 тысяч рублей в месяц — 13%, если от 500 тысяч и до миллиона — 15%. От миллиона — 20%. Это все видно. В компьютер забил и вперед. Ничего не вижу сложного. Учитывая, что у нас 70% ВВП это госэкономика, и, как правило, именно в таких крупных госкомпаниях такие большие зарплаты», — сказал URA.RU Анатолий Аксаков. Депутат Госдумы выразил уверенность, что с подъемом подоходного налога крупные компании и финансовые организации не будут платить зарплату в конвертах. «В банках навряд ли будут в конвертах выдавать зарплату. И в финансовых компаниях мне сложно представить, что будет переход на конвертную зарплату», — отметил собеседник агентства. Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил отменить подоходный налог для части россиян. По его задумке, граждане, чей доход не превышает 20 тысяч рублей в месяц, должны быть освобождены от уплаты НДФЛ.