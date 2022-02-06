Депутат Госдумы предложил увеличить налоги для богатых россиян

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При повышении подоходного налога компании не будут переходить на зарплату в конвертах, считает депутат Фото:
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Экономический кризис в России

Россияне, получающие больше миллиона рублей в месяц, могли бы платить 20% подоходного налога. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета по финансовому рынку ГД Анатолий Аксаков.

«Если доходы до 500 тысяч рублей в месяц — 13%, если от 500 тысяч и до миллиона — 15%. От миллиона — 20%. Это все видно. В компьютер забил и вперед. Ничего не вижу сложного. Учитывая, что у нас 70% ВВП это госэкономика, и, как правило, именно в таких крупных госкомпаниях такие большие зарплаты», — сказал URA.RU Анатолий Аксаков.

Депутат Госдумы выразил уверенность, что с подъемом подоходного налога крупные компании и финансовые организации не будут платить зарплату в конвертах. «В банках навряд ли будут в конвертах выдавать зарплату. И в финансовых компаниях мне сложно представить, что будет переход на конвертную зарплату», — отметил собеседник агентства.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил отменить подоходный налог для части россиян. По его задумке, граждане, чей доход не превышает 20 тысяч рублей в месяц, должны быть освобождены от уплаты НДФЛ.

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Россияне, получающие больше миллиона рублей в месяц, могли бы платить 20% подоходного налога. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета по финансовому рынку ГД Анатолий Аксаков. «Если доходы до 500 тысяч рублей в месяц — 13%, если от 500 тысяч и до миллиона — 15%. От миллиона — 20%. Это все видно. В компьютер забил и вперед. Ничего не вижу сложного. Учитывая, что у нас 70% ВВП это госэкономика, и, как правило, именно в таких крупных госкомпаниях такие большие зарплаты», — сказал URA.RU Анатолий Аксаков. Депутат Госдумы выразил уверенность, что с подъемом подоходного налога крупные компании и финансовые организации не будут платить зарплату в конвертах. «В банках навряд ли будут в конвертах выдавать зарплату. И в финансовых компаниях мне сложно представить, что будет переход на конвертную зарплату», — отметил собеседник агентства. Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил отменить подоходный налог для части россиян. По его задумке, граждане, чей доход не превышает 20 тысяч рублей в месяц, должны быть освобождены от уплаты НДФЛ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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