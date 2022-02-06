Отоларинголог заявил о воздействии «Омикрона» на слух

07 февраля 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

При «Омикроне» у пациентов стали воспаляться слуховые трубки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 С приходом штамма коронавируса «Омикрон» инфекция начала проникать в слуховые трубы человека, что приводит к воспалительным процессам в слуховых каналах. Об этом в разговоре с URA.RU заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Сейчас коронавирусная инфекция уходит через носоглотку в слуховые трубы, и люди находятся в состоянии оглушенности. Это именно не снижение слуха, а как будто бы надел на себя шлем или каску, или руками себе уши заткнул и слышишь голос внутри головы. Это воспаляются слуховые трубы, евстахиевы трубы. Это новое. То, чего не было», — сказал Владимир Зайцев. Кандидат медицинских наук подчеркнул, что первыми на проблемы со слухом при «Омикроне» стали жаловаться пораженные инфекцией врачи. «Первые, по кому ударил „Омикрон“, это не пациенты, а медики, потому что они также работают с омикроновской инфекцией. И все, кто работают в „красной зоне“ и находятся в контакте с пациентами, жалуются на заложенность уха, ощущение оглушенности, ощущение вакуумности, как будто перекатывается жидкость внутри уха», — добавил собеседник агентства. Как объяснил врач-отоларинголог Иван Лесков в беседе с URA.RU, «„Омикрон“ может воздействовать на евстахиеву трубу. Не на ухо, но это приводит к постоянному или временному перекрытию евстахиевой трубы, накоплению жидкости в полости среднего уха, и, как следствие, к снижению слуха по кондуктивному типу, то есть, нерв цел, а с ушами все совсем нехорошо. Это состояние либо как в самолете при взлете, посадке, либо как когда вы просто зажали уши. Крайне неприятно, но это состояние обратимое», — заключил медик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С приходом штамма коронавируса «Омикрон» инфекция начала проникать в слуховые трубы человека, что приводит к воспалительным процессам в слуховых каналах. Об этом в разговоре с URA.RU заявил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. «Сейчас коронавирусная инфекция уходит через носоглотку в слуховые трубы, и люди находятся в состоянии оглушенности. Это именно не снижение слуха, а как будто бы надел на себя шлем или каску, или руками себе уши заткнул и слышишь голос внутри головы. Это воспаляются слуховые трубы, евстахиевы трубы. Это новое. То, чего не было», — сказал Владимир Зайцев. Кандидат медицинских наук подчеркнул, что первыми на проблемы со слухом при «Омикроне» стали жаловаться пораженные инфекцией врачи. «Первые, по кому ударил „Омикрон“, это не пациенты, а медики, потому что они также работают с омикроновской инфекцией. И все, кто работают в „красной зоне“ и находятся в контакте с пациентами, жалуются на заложенность уха, ощущение оглушенности, ощущение вакуумности, как будто перекатывается жидкость внутри уха», — добавил собеседник агентства. Как объяснил врач-отоларинголог Иван Лесков в беседе с URA.RU, «„Омикрон“ может воздействовать на евстахиеву трубу. Не на ухо, но это приводит к постоянному или временному перекрытию евстахиевой трубы, накоплению жидкости в полости среднего уха, и, как следствие, к снижению слуха по кондуктивному типу, то есть, нерв цел, а с ушами все совсем нехорошо. Это состояние либо как в самолете при взлете, посадке, либо как когда вы просто зажали уши. Крайне неприятно, но это состояние обратимое», — заключил медик.