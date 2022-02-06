Собчак помогла открыть бизнес пострадавшей в ДТП в Сочи. Видео

07 февраля 2022 в 03:27 Размер текста - 17 +

Телеведущая, журналист Ксения Собчак помогла открыть фотостудию Оксане Садовник, которая пострадала в ДТП с участием известной телеведущей. Также Собчак посетила мероприятие, посвященное открытию студии, в подмосковном Звенигороде. Оксана Садовник рассказала, что Ксения Собчак сама предложила любую помощь после ДТП, передает «Комсомольская правда». Телеведущая оплатила все расходы на открытие студии, которые в сумме составили 1,15 млн рублей. Также Собчак рассказала о дальнейшей судьбе ее водителя, по вине которого произошло смертельное ДТП. «Требовать с него ничего не буду. <…> Он точно получит срок, в любом случае. И я считаю, что это справедливо», — заявила журналист. Смертельное ДТП с участием Ксении Собчак произошло 9 октября в Сочи. Водитель Собчак признал свою вину в столкновении. В декабре 2021 года было завершено предварительное расследование дела об этой аварии.