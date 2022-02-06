06 февраля 2022

Собчак помогла открыть бизнес пострадавшей в ДТП в Сочи. Видео

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Public talk с Ксенией Собчак. Екатеринбург, собчак ксения, портрет
Ксения Собчак безвозмездно покрыла расходы на открытие студии пострадавшей Оксане Садовник Фото:
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Ксения Собчак попала в смертельное ДТП

Телеведущая, журналист Ксения Собчак помогла открыть фотостудию Оксане Садовник, которая пострадала в ДТП с участием известной телеведущей. Также Собчак посетила мероприятие, посвященное открытию студии, в подмосковном Звенигороде.

Оксана Садовник рассказала, что Ксения Собчак сама предложила любую помощь после ДТП, передает «Комсомольская правда». Телеведущая оплатила все расходы на открытие студии, которые в сумме составили 1,15 млн рублей.

Также Собчак рассказала о дальнейшей судьбе ее водителя, по вине которого произошло смертельное ДТП. «Требовать с него ничего не буду. <…> Он точно получит срок, в любом случае. И я считаю, что это справедливо», — заявила журналист.

Смертельное ДТП с участием Ксении Собчак произошло 9 октября в Сочи. Водитель Собчак признал свою вину в столкновении. В декабре 2021 года было завершено предварительное расследование дела об этой аварии.

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Телеведущая, журналист Ксения Собчак помогла открыть фотостудию Оксане Садовник, которая пострадала в ДТП с участием известной телеведущей. Также Собчак посетила мероприятие, посвященное открытию студии, в подмосковном Звенигороде. Оксана Садовник рассказала, что Ксения Собчак сама предложила любую помощь после ДТП, передает «Комсомольская правда». Телеведущая оплатила все расходы на открытие студии, которые в сумме составили 1,15 млн рублей. Также Собчак рассказала о дальнейшей судьбе ее водителя, по вине которого произошло смертельное ДТП. «Требовать с него ничего не буду. <…> Он точно получит срок, в любом случае. И я считаю, что это справедливо», — заявила журналист. Смертельное ДТП с участием Ксении Собчак произошло 9 октября в Сочи. Водитель Собчак признал свою вину в столкновении. В декабре 2021 года было завершено предварительное расследование дела об этой аварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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