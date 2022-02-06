06 февраля 2022

Аналитики: в феврале ключевую ставку ЦБ ожидает повышение

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
По мнению Игоря Рапохина, причиной повышения ключевой ставки является рост цен Фото:
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Экономический кризис в России

Банк России в феврале повысит ключевую ставку до 9,5%. Об этом заявили аналитики из крупнейших российских банков.

Девять из 16 опрошенных аналитиков заявили, что в феврале ключевая ставка вырастет до 9,5%, передают «Известия». Четверо экспертов предполагают, что ключевая ставка достигнет 9%, а еще двое считают, что ставка достигнет 9,75%. В банке «Хоум Кредит» отметили, что ставка может быть повышена как до 9,5%, так и до 10%.

По словам старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина, главной причиной повышения ключевой ставки является продолжающийся рост цен. По данным Росстата, за последние два месяца рост цен в России ускорился до 8,8% после 8,4%, обновив максимум последних шести лет.

Ранее сообщалось, что аналитики предположили, что ключевая ставка летом 2022 года увеличится до 10,5%. По мнению гендиректора Национального рейтингового агентства Алины Розенцвет, в первом квартале 2022 года ставка будет находиться в районе 7,7%.

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Банк России в феврале повысит ключевую ставку до 9,5%. Об этом заявили аналитики из крупнейших российских банков. Девять из 16 опрошенных аналитиков заявили, что в феврале ключевая ставка вырастет до 9,5%, передают «Известия». Четверо экспертов предполагают, что ключевая ставка достигнет 9%, а еще двое считают, что ставка достигнет 9,75%. В банке «Хоум Кредит» отметили, что ставка может быть повышена как до 9,5%, так и до 10%. По словам старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина, главной причиной повышения ключевой ставки является продолжающийся рост цен. По данным Росстата, за последние два месяца рост цен в России ускорился до 8,8% после 8,4%, обновив максимум последних шести лет. Ранее сообщалось, что аналитики предположили, что ключевая ставка летом 2022 года увеличится до 10,5%. По мнению гендиректора Национального рейтингового агентства Алины Розенцвет, в первом квартале 2022 года ставка будет находиться в районе 7,7%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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