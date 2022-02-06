Аналитики: в феврале ключевую ставку ЦБ ожидает повышение

07 февраля 2022 в 05:44 Размер текста - 17 +

По мнению Игоря Рапохина, причиной повышения ключевой ставки является рост цен Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России Банк России в феврале повысит ключевую ставку до 9,5%. Об этом заявили аналитики из крупнейших российских банков. Девять из 16 опрошенных аналитиков заявили, что в феврале ключевая ставка вырастет до 9,5%, передают «Известия». Четверо экспертов предполагают, что ключевая ставка достигнет 9%, а еще двое считают, что ставка достигнет 9,75%. В банке «Хоум Кредит» отметили, что ставка может быть повышена как до 9,5%, так и до 10%. По словам старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина, главной причиной повышения ключевой ставки является продолжающийся рост цен. По данным Росстата, за последние два месяца рост цен в России ускорился до 8,8% после 8,4%, обновив максимум последних шести лет. Ранее сообщалось, что аналитики предположили, что ключевая ставка летом 2022 года увеличится до 10,5%. По мнению гендиректора Национального рейтингового агентства Алины Розенцвет, в первом квартале 2022 года ставка будет находиться в районе 7,7%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Банк России в феврале повысит ключевую ставку до 9,5%. Об этом заявили аналитики из крупнейших российских банков. Девять из 16 опрошенных аналитиков заявили, что в феврале ключевая ставка вырастет до 9,5%, передают «Известия». Четверо экспертов предполагают, что ключевая ставка достигнет 9%, а еще двое считают, что ставка достигнет 9,75%. В банке «Хоум Кредит» отметили, что ставка может быть повышена как до 9,5%, так и до 10%. По словам старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина, главной причиной повышения ключевой ставки является продолжающийся рост цен. По данным Росстата, за последние два месяца рост цен в России ускорился до 8,8% после 8,4%, обновив максимум последних шести лет. Ранее сообщалось, что аналитики предположили, что ключевая ставка летом 2022 года увеличится до 10,5%. По мнению гендиректора Национального рейтингового агентства Алины Розенцвет, в первом квартале 2022 года ставка будет находиться в районе 7,7%.