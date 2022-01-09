Аналитики предрекли повышение ключевой ставки до 10,5%. Последствия

10 января 2022 в 03:54 Размер текста - 17 +

Аналитики предрекли рост ключевой ставки до 10,5% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ключевая ставка Центробанка летом 2022 год увеличится до 10,5%, при этом среднегодовая инфляция составит около 6%. Соответствующий прогноз дала гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет. «По базовому прогнозу НРА, в начале года Банку России придется еще несколько раз закручивать антиинфляционные гайки и увеличивать ключевую в среднем. В базовом варианте к лету ключевая ставка станет двузначной — 10,5%», — рассказала Розенцвет «Известиям». Сейчас она составляет 8,5%. Аналитик отметила, что в первом квартале года инфляция будет находиться в районе 7,7%, при этом среднегодовая в 2022 году окажется чуть выше 6%. По ее словам, в этих условиях ставки по вкладам приблизятся к 10%, по стандартным программам ипотеки станут двузначными, а полная стоимость потребкредитов по отдельным категориям выйдет за пределы 25%. При этом курс рубля составит 73 — 76 рублей к доллару, считает аналитик. При этом, по прогнозу главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, инфляция в России по итогам 2022 года снизится до 4-4,5%. Она отметила, что для это были приняты все необходимые решение, в том числе несколько раз повышалась ключевая ставка. Однако в разговоре с URA.RU председатель совета Торгово-промышленной палаты России по развитию потребительского рынка Александр Борисов отметил, что в ближайшее десятилетие темпы инфляции в РФ будут доходить до 10% ежегодно. По его словам, без этого невозможен экономический рост. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ключевая ставка Центробанка летом 2022 год увеличится до 10,5%, при этом среднегодовая инфляция составит около 6%. Соответствующий прогноз дала гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет. «По базовому прогнозу НРА, в начале года Банку России придется еще несколько раз закручивать антиинфляционные гайки и увеличивать ключевую в среднем. В базовом варианте к лету ключевая ставка станет двузначной — 10,5%», — рассказала Розенцвет «Известиям». Сейчас она составляет 8,5%. Аналитик отметила, что в первом квартале года инфляция будет находиться в районе 7,7%, при этом среднегодовая в 2022 году окажется чуть выше 6%. По ее словам, в этих условиях ставки по вкладам приблизятся к 10%, по стандартным программам ипотеки станут двузначными, а полная стоимость потребкредитов по отдельным категориям выйдет за пределы 25%. При этом курс рубля составит 73 — 76 рублей к доллару, считает аналитик. При этом, по прогнозу главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, инфляция в России по итогам 2022 года снизится до 4-4,5%. Она отметила, что для это были приняты все необходимые решение, в том числе несколько раз повышалась ключевая ставка. Однако в разговоре с URA.RU председатель совета Торгово-промышленной палаты России по развитию потребительского рынка Александр Борисов отметил, что в ближайшее десятилетие темпы инфляции в РФ будут доходить до 10% ежегодно. По его словам, без этого невозможен экономический рост.