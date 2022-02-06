Банки усилят контроль за денежными операциями россиян

07 февраля 2022 в 08:30 Размер текста - 17 +

Банки будут выявлять подозрительные счета Фото: Александр Елизаров © URA.RU Российские банки усилят контроль за денежными операциями. Планируется выявлять подозрительные счета и следить за трансакциями. Об этом сообщается в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют. «Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием нелегальными субъектами финансовых услуг для расчетов с российскими гражданами», — рассказали в Центробанке «Известиям». Так планируют бороться с переводами для отмывания преступных доходов, а также незаконной предпринимательской деятельностью. Банки будут выявлять счета, по которым проводятся операции с большим количеством граждан. Подозрение вызовет более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день, сообщают «Известия» со ссылкой на документ. Также под подозрением будут большие суммы для перевода между гражданами — более 100 тысяч рублей в день и более 1 млн рублей в месяц, отмечает издание. Если банк выявит такую операцию, то ему стоит проверить, не является ли это легализацией преступных доходов или финансированием терроризма. При наличии оснований могут заблокировать трансакции. После двух и более отказов на перевод денег банк может рассмотреть возможность расторжения договора с клиентом. Ранее источники на платежном рынке рассказали РБК, что Центробанк будет запрашивать у банков новую форму отчета о переводах между физическими лицами. С 2022 году банки должны предоставлять данные не только о транзакциях, но и персональную информацию отправителей и получателей денег. В ЦБ рассказали, что будут требовать обезличенные данные и только при наличии рисков, сообщает сайт MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские банки усилят контроль за денежными операциями. Планируется выявлять подозрительные счета и следить за трансакциями. Об этом сообщается в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют. «Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием нелегальными субъектами финансовых услуг для расчетов с российскими гражданами», — рассказали в Центробанке «Известиям». Так планируют бороться с переводами для отмывания преступных доходов, а также незаконной предпринимательской деятельностью. Банки будут выявлять счета, по которым проводятся операции с большим количеством граждан. Подозрение вызовет более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день, сообщают «Известия» со ссылкой на документ. Также под подозрением будут большие суммы для перевода между гражданами — более 100 тысяч рублей в день и более 1 млн рублей в месяц, отмечает издание. Если банк выявит такую операцию, то ему стоит проверить, не является ли это легализацией преступных доходов или финансированием терроризма. При наличии оснований могут заблокировать трансакции. После двух и более отказов на перевод денег банк может рассмотреть возможность расторжения договора с клиентом. Ранее источники на платежном рынке рассказали РБК, что Центробанк будет запрашивать у банков новую форму отчета о переводах между физическими лицами. С 2022 году банки должны предоставлять данные не только о транзакциях, но и персональную информацию отправителей и получателей денег. В ЦБ рассказали, что будут требовать обезличенные данные и только при наличии рисков, сообщает сайт MK.RU.