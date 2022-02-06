Канцлер Германии: за войну с Украиной РФ заплатит «высокую цену»

07 февраля 2022 в 08:55 Размер текста - 17 +

В Германии пригрозили, что отреагируют на вторжение РФ на Украину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия заплатит «высокую цену», если нападет на Украину. Так он ответил на вопрос, каким будет его послание президенту РФ Владимиру Путину во время поездки в Москву 15 февраля. «Во-первых, это будет иметь очень высокую цену, если Россия вмешается в Украину со своими войсками. А с другой стороны, что мы очень усердно работаем, чтобы использовать все каналы переговоров, которые у нас есть сейчас», — сказал Шольц в интервью американской газете The Washington Post. По его словам, Германия, НАТО и Евросоюз работают, чтобы прояснить, какие действия можно предпринять в случае вторжения РФ на Украину. Шольц считает, что России не стоит вмешиваться в дела Украины. Шольц рассказал, что приедет в Москву для обсуждения с Путиным ситуации на Украине. По его словам, встреча уже запланирована. The Washington Post ранее заявила, что Россия на 70% готова к нападению на Украину. Газета сослалась на информацию разведки и чиновников США. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Россия не планирует воевать с Украиной, передает RT. По его словам, это не устраивает США, которые пытаются столкнуть друг с другом страны. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия заплатит «высокую цену», если нападет на Украину. Так он ответил на вопрос, каким будет его послание президенту РФ Владимиру Путину во время поездки в Москву 15 февраля. «Во-первых, это будет иметь очень высокую цену, если Россия вмешается в Украину со своими войсками. А с другой стороны, что мы очень усердно работаем, чтобы использовать все каналы переговоров, которые у нас есть сейчас», — сказал Шольц в интервью американской газете The Washington Post. По его словам, Германия, НАТО и Евросоюз работают, чтобы прояснить, какие действия можно предпринять в случае вторжения РФ на Украину. Шольц считает, что России не стоит вмешиваться в дела Украины. Шольц рассказал, что приедет в Москву для обсуждения с Путиным ситуации на Украине. По его словам, встреча уже запланирована. The Washington Post ранее заявила, что Россия на 70% готова к нападению на Украину. Газета сослалась на информацию разведки и чиновников США. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Россия не планирует воевать с Украиной, передает RT. По его словам, это не устраивает США, которые пытаются столкнуть друг с другом страны.