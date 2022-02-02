Канцлер Германии Шольц скоро встретится с Путиным из-за Украины

03 февраля 2022 в 02:10 Размер текста - 17 +

По словам Олафа Шольца, встреча с Владимиром Путиным уже запланирована Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине В ближайшее время канцлер Германии Олаф Шольц встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения украинских вопросов. Об этом он заявил в интервью германскому телеканалу ZDF. «Я активно работаю со всеми союзниками и партнерами в Евросоюзе по украинскому вопросу. Естественно, я говорил с президентом России, и мы тщательно готовим все необходимое. Я поеду в США, в ближайшее время буду в Москве обсуждать необходимые вопросы», — заявил Олаф Шольц. Он подчеркнул, что Евросоюз и НАТО скоординировано работают над подготовкой своих будущих решений. Шольц уточнил, что встреча с Владимиром Путиным уже запланирована и вскоре состоится. Ранее сообщалось, что Олаф Шольц заявил, что хочет заново выстроить отношения с Владимиром Путиным. Переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена запланированы на 7 февраля в Вашингтоне, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ближайшее время канцлер Германии Олаф Шольц встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения украинских вопросов. Об этом он заявил в интервью германскому телеканалу ZDF. «Я активно работаю со всеми союзниками и партнерами в Евросоюзе по украинскому вопросу. Естественно, я говорил с президентом России, и мы тщательно готовим все необходимое. Я поеду в США, в ближайшее время буду в Москве обсуждать необходимые вопросы», — заявил Олаф Шольц. Он подчеркнул, что Евросоюз и НАТО скоординировано работают над подготовкой своих будущих решений. Шольц уточнил, что встреча с Владимиром Путиным уже запланирована и вскоре состоится. Ранее сообщалось, что Олаф Шольц заявил, что хочет заново выстроить отношения с Владимиром Путиным. Переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена запланированы на 7 февраля в Вашингтоне, пишет RT.