Reuters: Россия на 70% готова к «вторжению» на Украину

06 февраля 2022 в 07:48 Размер текста - 17 +

Россия сконцентрировала 83 батальона возле границ с Украиной, пишет Reuters Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Россия подготовила 70% военной мощи, необходимой для вторжения на Украину. Об этом пишет американское издание Reuters со ссылкой на источники в правительстве США. «За последние две недели количество батальонных тактических групп в приграничном районе увеличилось до 83 с 60 по состоянию на пятницу, и еще 14 находятся в пути. Россия располагает около 70% военной мощи, которая, потребуется для полномасштабного вторжения в Украину», — пишет Reuters. По информации издания, в случае начала войны России и Украины, потери украинской армии могут составить от 5, до 25 тысяч военнослужащих. Потери среди мирного населения могут достигнуть 50 тысяч человек. При это источники Reuters уверены, что президент России Владимир Путин не принял окончательного решения о начале войны. «Россия может выбрать другие варианты, кроме полномасштабного вторжения, включая ограниченное вторжение. Однако растущее число и возможности российских сил вблизи Украины могут свидетельствовать о том, что окно для дипломатии закрывается», — пишет Reuters. Ранее американское издание Washington Post опубликовало «карту» возможного наступления России на Украину. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что США располагают информацией о планах России по вторжению на Украину. Однако в Госдепартаменте США не смогли доказать это заявление. В Кремле отрицают планы о возможном вторжении на Украину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия подготовила 70% военной мощи, необходимой для вторжения на Украину. Об этом пишет американское издание Reuters со ссылкой на источники в правительстве США. «За последние две недели количество батальонных тактических групп в приграничном районе увеличилось до 83 с 60 по состоянию на пятницу, и еще 14 находятся в пути. Россия располагает около 70% военной мощи, которая, потребуется для полномасштабного вторжения в Украину», — пишет Reuters. По информации издания, в случае начала войны России и Украины, потери украинской армии могут составить от 5, до 25 тысяч военнослужащих. Потери среди мирного населения могут достигнуть 50 тысяч человек. При это источники Reuters уверены, что президент России Владимир Путин не принял окончательного решения о начале войны. «Россия может выбрать другие варианты, кроме полномасштабного вторжения, включая ограниченное вторжение. Однако растущее число и возможности российских сил вблизи Украины могут свидетельствовать о том, что окно для дипломатии закрывается», — пишет Reuters. Ранее американское издание Washington Post опубликовало «карту» возможного наступления России на Украину. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что США располагают информацией о планах России по вторжению на Украину. Однако в Госдепартаменте США не смогли доказать это заявление. В Кремле отрицают планы о возможном вторжении на Украину.