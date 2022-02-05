Глава ключевого суда Челябинска вновь хочет уйти в отставку

Председатель Центрального районного суда Челябинска Рамзия Лутфуллоева вновь подала документы на должность судьи Седьмого кассационного суда. Об этом сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Ранее ей в этом было отказано.
«Заявление Лутфуллоевой Pамзии Pифовны о рекомендации кандидатом на должность судьи Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. По конкурсу, объявленному в „Российской газете“ от 23 июля 2021 года», — указано в повестке заседания ВККС, которое состоится 14 февраля.
Летом 2021 года ВККС отклонила кандидатуру Лутфуллоевой, подававшей заявление на переход в Седьмой кассационный суд. Для нее перевод в суд более высокой инстанции означал бы повышение зарплаты и продвижение по карьерной лестнице.
Центральный райсуд является ключевым в Челябинске. Здесь рассматриваются уголовные дела чиновников и силовиков, а также судебные споры с органами государственной власти.
Два года назад Лутфуллоева чуть не лишилась своего поста. Квалификационная коллегия судей Челябинской области отстраняла ее от должности председателя из-за жалоб на нее со стороны коллег. ВККС РФ отменила это решение и судья вернулась на пост председателя.
Председатель Центрального районного суда Челябинска Рамзия Лутфуллоева вновь подала документы на должность судьи Седьмого кассационного суда. Об этом сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Ранее ей в этом было отказано. «Заявление Лутфуллоевой Pамзии Pифовны о рекомендации кандидатом на должность судьи Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. По конкурсу, объявленному в „Российской газете“ от 23 июля 2021 года», — указано в повестке заседания ВККС, которое состоится 14 февраля. Летом 2021 года ВККС отклонила кандидатуру Лутфуллоевой, подававшей заявление на переход в Седьмой кассационный суд. Для нее перевод в суд более высокой инстанции означал бы повышение зарплаты и продвижение по карьерной лестнице. Центральный райсуд является ключевым в Челябинске. Здесь рассматриваются уголовные дела чиновников и силовиков, а также судебные споры с органами государственной власти. Два года назад Лутфуллоева чуть не лишилась своего поста. Квалификационная коллегия судей Челябинской области отстраняла ее от должности председателя из-за жалоб на нее со стороны коллег. ВККС РФ отменила это решение и судья вернулась на пост председателя.