Глава ключевого суда Челябинска вновь хочет уйти в отставку

Заявление Лутфуллоевой будет рассмотрено на заседании коллегии 14 февраля (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель Центрального районного суда Челябинска Рамзия Лутфуллоева вновь подала документы на должность судьи Седьмого кассационного суда. Об этом сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Ранее ей в этом было отказано.

«Заявление Лутфуллоевой Pамзии Pифовны о рекомендации кандидатом на должность судьи Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. По конкурсу, объявленному в „Российской газете“ от 23 июля 2021 года», — указано в повестке заседания ВККС, которое состоится 14 февраля.

Летом 2021 года ВККС отклонила кандидатуру Лутфуллоевой, подававшей заявление на переход в Седьмой кассационный суд. Для нее перевод в суд более высокой инстанции означал бы повышение зарплаты и продвижение по карьерной лестнице.

Центральный райсуд является ключевым в Челябинске. Здесь рассматриваются уголовные дела чиновников и силовиков, а также судебные споры с органами государственной власти.

Два года назад Лутфуллоева чуть не лишилась своего поста. Квалификационная коллегия судей Челябинской области отстраняла ее от должности председателя из-за жалоб на нее со стороны коллег. ВККС РФ отменила это решение и судья вернулась на пост председателя.