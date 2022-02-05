05 февраля 2022
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Глава ключевого суда Челябинска вновь хочет уйти в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Апелляция по делу Олега Извекова в областном суде. Челябинск, судья, каширина анастасия
Заявление Лутфуллоевой будет рассмотрено на заседании коллегии 14 февраля (фото из архива) Фото:

Председатель Центрального районного суда Челябинска Рамзия Лутфуллоева вновь подала документы на должность судьи Седьмого кассационного суда. Об этом сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Ранее ей в этом было отказано.

«Заявление Лутфуллоевой Pамзии Pифовны о рекомендации кандидатом на должность судьи Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. По конкурсу, объявленному в „Российской газете“ от 23 июля 2021 года», — указано в повестке заседания ВККС, которое состоится 14 февраля.

Летом 2021 года ВККС отклонила кандидатуру Лутфуллоевой, подававшей заявление на переход в Седьмой кассационный суд. Для нее перевод в суд более высокой инстанции означал бы повышение зарплаты и продвижение по карьерной лестнице.

Центральный райсуд является ключевым в Челябинске. Здесь рассматриваются уголовные дела чиновников и силовиков, а также судебные споры с органами государственной власти.

Два года назад Лутфуллоева чуть не лишилась своего поста. Квалификационная коллегия судей Челябинской области отстраняла ее от должности председателя из-за жалоб на нее со стороны коллег. ВККС РФ отменила это решение и судья вернулась на пост председателя.

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Председатель Центрального районного суда Челябинска Рамзия Лутфуллоева вновь подала документы на должность судьи Седьмого кассационного суда. Об этом сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Ранее ей в этом было отказано. «Заявление Лутфуллоевой Pамзии Pифовны о рекомендации кандидатом на должность судьи Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. По конкурсу, объявленному в „Российской газете“ от 23 июля 2021 года», — указано в повестке заседания ВККС, которое состоится 14 февраля. Летом 2021 года ВККС отклонила кандидатуру Лутфуллоевой, подававшей заявление на переход в Седьмой кассационный суд. Для нее перевод в суд более высокой инстанции означал бы повышение зарплаты и продвижение по карьерной лестнице. Центральный райсуд является ключевым в Челябинске. Здесь рассматриваются уголовные дела чиновников и силовиков, а также судебные споры с органами государственной власти. Два года назад Лутфуллоева чуть не лишилась своего поста. Квалификационная коллегия судей Челябинской области отстраняла ее от должности председателя из-за жалоб на нее со стороны коллег. ВККС РФ отменила это решение и судья вернулась на пост председателя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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