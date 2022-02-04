Курганские власти анонсировали массовую застройку льготным жильем

Участки для льготного жилья выделили в Шадринске и Кетовском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске и Кетовском районе районе Курганской области выделено более 250 участков, на которых организациям предложили построить частные дома. По данным областного правительства, после постройки желающие переехать смогут получить льготу на покупку этих домов.

«Сейчас Курганская ипотечно-жилищная корпорация приглашает организации для строительства индивидуальных жилых домов на участках комплексного освоения в Шадринске и с. Колесниково Кетовского района, которые жители смогут приобрести с вышеуказанной господдержкой. К освоению и строительству предлагается в Шадринске — 115 участков от 8 до 12 соток, в с. Колесниково 146 участков от 8 до 12 соток», — указано в сообщении, размещенном 7 февраля на сайте областного правительства.

По данным представителей власти, летом 2022 года к этим участкам подведут сети электро- и газоснабжения. В правительстве отметили, что на приобретение и строительство домов на этих участках можно получить до 700 тысяч рублей субсидии.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что в регионе повысятся льготы на покупку и строительство жилья. Субсидия на приобретение квартиры в малоэтажном доме выросла с 300 до 500 тыс. рублей, а льгота на приобретение или строительство дома раньше достигала 500 тыс. рублей. При этом, местные жители жалуются, что в регионе сложно найти застройщиков, которые подходят для льготных программ.

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