В Кургане ищут желающих получить мандат несостоявшегося мэра

Курганские единороссы объявили старт предварительного голосования на довыборы в гордуму Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские единороссы объявили о начале выдвижения кандидатов предварительного голосования перед довыборами в гордуму по избирательному округу №5. Объявление об этом опубликовано на сайте регионального отделения партии. Место в гордуме стало вакантным в июле 2021 года, когда экс-депутат Роман Сергеечев добровольно сдал мандат после участия в выборах главы Кургана.

«Местный политический совет Курганского местного отделения партии сформировал оргкомитет для проведения предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения на довыборах депутатов Курганской городской думы по избирательному округу №5. Прием заявлений на участие в предварительном голосовании проходит с 7 февраля до 16 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

По данным регионального отделения «Единой России», довыборы в гордуму Кургана по округу №5 состоятся в апреле. На момент публикации решение о проведении довыборов на сайте областной и городской избирательной комиссии опубликовано не было.

Сергеечева исключили из числа депутатов по его личному заявлению в конце июля 2021 года. Перед этим экс-депутат вышел из «Единой России». В начале июля 2021 года Сергеечев участвовал в выборах мэра Кургана. Изначально он набрал на два голоса больше, чем получила его соперница Елена Ситникова, но по регламенту для победы нужно было получить минимум 14 голосов депутатов, а у него было 12. Во второй раз за Ситникову проголосовали 19 человек, благодаря чему она стала главой города.

Помимо этого, в гордуме Кургана остаются вакантными мандаты, сданные экс-депутатами Сергеем Бардиным и Сергеем Руденко. По словам инсайдеров, на выборах главы Кургана они голосовали за Сергеечева.

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