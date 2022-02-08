Свердловчанин провалил выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине

09 февраля 2022 в 17:05 Размер текста - 17 +

Свердловчанин оказался на финише с отставанием почти в 7 минут Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине Чемпион России 2021, свердловчанин Самир Мастиев провалил гонку по лыжному двоеборью на Олимпийских играх 2022 в Пекине. Розыгрыш первых комплектов медалей в этой дисциплине состоялся 9 февраля. Уже по итогам первого этапа — прыжке с классического трамплина — Мастиев занял 44 место. По итогам второго этапа (гонка-преследование, 10 км), свердловский лыжник финишировал с отставанием более шести минут и занял 40 место. Другие представители России Вячеслав Барков и Артем Галанин пришли на финиш раньше — 38 и 39 соответственно. В тройку призеров вошли немец Винсент Гайгер, норвежец Йорген Гробак и австриец Лукаш Грайдерер. Трансляция гонки велась на сайте Матч ТВ. Ранее о своем выступлении негативно выразилась свердловчанка Светлана Миронова — она процитировала трехкратного олимпийского чемпиона из Норвегии Йоханнеса Клэбо. В индивидуальной гонке Миронова стала 23-й. Однако спортсменка уточнила, что «хотя бы может соревноваться» после поражения на Кубке мира в Италии в 2021 году. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Чемпион России 2021, свердловчанин Самир Мастиев провалил гонку по лыжному двоеборью на Олимпийских играх 2022 в Пекине. Розыгрыш первых комплектов медалей в этой дисциплине состоялся 9 февраля. Уже по итогам первого этапа — прыжке с классического трамплина — Мастиев занял 44 место. По итогам второго этапа (гонка-преследование, 10 км), свердловский лыжник финишировал с отставанием более шести минут и занял 40 место. Другие представители России Вячеслав Барков и Артем Галанин пришли на финиш раньше — 38 и 39 соответственно. В тройку призеров вошли немец Винсент Гайгер, норвежец Йорген Гробак и австриец Лукаш Грайдерер. Трансляция гонки велась на сайте Матч ТВ. Ранее о своем выступлении негативно выразилась свердловчанка Светлана Миронова — она процитировала трехкратного олимпийского чемпиона из Норвегии Йоханнеса Клэбо. В индивидуальной гонке Миронова стала 23-й. Однако спортсменка уточнила, что «хотя бы может соревноваться» после поражения на Кубке мира в Италии в 2021 году.