Биатлонистка Миронова оценила свое выступление на Олимпиаде. «Это жопа»

07 февраля 2022 в 17:04 Размер текста - 17 +

Светлана Миронова пообещала «выжимать максимум» из своих возможностей на Олимпиаде в Пекине Фото: Станислав Красильников/ТАСС Российская биатлонистка Светлана Миронова, представляющая Свердловскую область, негативно отозвалась о своем выступлении на зимних Олимпийских играх в Пекине. В индивидуальной гонке она стала 23-й. Однако спортсменка уточнила, что «хотя бы может соревноваться» после поражения на Кубке мира в Италии в 2021 году. «Как сказал Йоханнес Клэбо (норвежский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион, прим. URA.RU): это жопа. Такова моя готовность на сегодняшний день и этот сезон. Что есть, то есть. Мне нравится фраза „вдруг откуда ни возьмись [ниоткуда не взялось]“. Но вот не взялось», — цитирует Светлану Миронову Sports.ru. Российская биатлонистка пришла к финишу 23-ей с отставанием 2,5 минуты. Миронова заявила, что «будет выжимать максимум из того, что есть». Она призналась, что хотя бы может соревноваться после поражения на Кубке мира в итальянском Антхольце в 2021 году. Тогда Миронова пришла седьмой в индивидуальной гонке. Ранее российская сборная по биатлону завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине. В команду вошли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов. Это первая медаль России в данной дисциплине. Золото взяла сборная Норвегии, а серебряная медаль досталась французам, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская биатлонистка Светлана Миронова, представляющая Свердловскую область, негативно отозвалась о своем выступлении на зимних Олимпийских играх в Пекине. В индивидуальной гонке она стала 23-й. Однако спортсменка уточнила, что «хотя бы может соревноваться» после поражения на Кубке мира в Италии в 2021 году. «Как сказал Йоханнес Клэбо (норвежский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион, прим. URA.RU): это жопа. Такова моя готовность на сегодняшний день и этот сезон. Что есть, то есть. Мне нравится фраза „вдруг откуда ни возьмись [ниоткуда не взялось]“. Но вот не взялось», — цитирует Светлану Миронову Sports.ru. Российская биатлонистка пришла к финишу 23-ей с отставанием 2,5 минуты. Миронова заявила, что «будет выжимать максимум из того, что есть». Она призналась, что хотя бы может соревноваться после поражения на Кубке мира в итальянском Антхольце в 2021 году. Тогда Миронова пришла седьмой в индивидуальной гонке. Ранее российская сборная по биатлону завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине. В команду вошли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов. Это первая медаль России в данной дисциплине. Золото взяла сборная Норвегии, а серебряная медаль досталась французам, передает телеканал 360.