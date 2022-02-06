Пермякам открыли прямые рейсы в Анапу

Рейсы будут совершаться по четвергам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из Перми откроются прямые рейсы в Анапу. Полеты будут осуществлять авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» с 31 марта. Расписание опубликовано на сайте пермского аэропорта.

«Пермь — Анапа. Авиакомпания „Аэрофлот“, „Россия“, вылет: 14:05», — сообщается на сайте аэропорта. Перелеты будут осуществляться на самолетах Airbus.

Рейсы будут совершаться по четвергам. Полетная программа продлится до конца октября. Ранее стало известно, что из Перми будут совершаться прямые рейсы в Душанбе. Попасть в столицу Таджикистана можно будет с 12 февраля.