06 февраля 2022
05 февраля 2022
04 февраля 2022

Пермякам открыли прямые рейсы в Анапу

© Служба новостей «URA.RU»
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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, боинг, триколор, флаг россии, пассажирский самолет, самолет, авиаперевозки
Рейсы будут совершаться по четвергам Фото:

Из Перми откроются прямые рейсы в Анапу. Полеты будут осуществлять авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» с 31 марта. Расписание опубликовано на сайте пермского аэропорта.

«Пермь — Анапа. Авиакомпания „Аэрофлот“, „Россия“, вылет: 14:05», — сообщается на сайте аэропорта. Перелеты будут осуществляться на самолетах Airbus.

Рейсы будут совершаться по четвергам. Полетная программа продлится до конца октября. Ранее стало известно, что из Перми будут совершаться прямые рейсы в Душанбе. Попасть в столицу Таджикистана можно будет с 12 февраля.

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Из Перми откроются прямые рейсы в Анапу. Полеты будут осуществлять авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» с 31 марта. Расписание опубликовано на сайте пермского аэропорта. «Пермь — Анапа. Авиакомпания „Аэрофлот“, „Россия“, вылет: 14:05», — сообщается на сайте аэропорта. Перелеты будут осуществляться на самолетах Airbus. Рейсы будут совершаться по четвергам. Полетная программа продлится до конца октября. Ранее стало известно, что из Перми будут совершаться прямые рейсы в Душанбе. Попасть в столицу Таджикистана можно будет с 12 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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