Правительство РФ разрешило подросткам пользоваться «Госуслугами»

07 февраля 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Подростки на «Госуслугах» смогут узнать о поступлении в вуз Фото: Денис Моргунов © URA.RU В правительстве РФ разрешили пользоваться сервисом «Госуслуги» гражданам от 14 лет. Об этом рассказал председатель кабмина Михаил Мишустин. «Портал „Госуслуг“ станет более удобным для детей и подростков. Подготовлено постановление правительства, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг. За тех, кто младше, это сделают их мамы и папы», — рассказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, его слова приводит официальный telegram-канал правительства. Сообщается, что подростки с помощью аккаунта на портале смогут заходить в электронный дневник и смотреть оценки, а также узнавать домашнее задание. Там будет информация о поступлении в учебное время. Несовершеннолетние смогут оформить на «Госуслугах» заявку для подработки в каникулы. Ранее «Госуслуги» внесли в список социально значимых ресурсов, благодаря этому портал стал бесплатным на территории РФ. Также в реестр попала соцсеть «ВКонтакте». Они будут доступны для россиян даже при нулевом балансе, передает деловое издание «Взгляд» слова главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна. С 2024 года планируется, что граждане будут получать на «Госуслугах» все справки, пособия и выплаты, рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В правительстве РФ разрешили пользоваться сервисом «Госуслуги» гражданам от 14 лет. Об этом рассказал председатель кабмина Михаил Мишустин. «Портал „Госуслуг“ станет более удобным для детей и подростков. Подготовлено постановление правительства, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг. За тех, кто младше, это сделают их мамы и папы», — рассказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, его слова приводит официальный telegram-канал правительства. Сообщается, что подростки с помощью аккаунта на портале смогут заходить в электронный дневник и смотреть оценки, а также узнавать домашнее задание. Там будет информация о поступлении в учебное время. Несовершеннолетние смогут оформить на «Госуслугах» заявку для подработки в каникулы. Ранее «Госуслуги» внесли в список социально значимых ресурсов, благодаря этому портал стал бесплатным на территории РФ. Также в реестр попала соцсеть «ВКонтакте». Они будут доступны для россиян даже при нулевом балансе, передает деловое издание «Взгляд» слова главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна. С 2024 года планируется, что граждане будут получать на «Госуслугах» все справки, пособия и выплаты, рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.