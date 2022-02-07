В Кремле раскрыли, чего ждут от встречи Путина и Макрона

07 февраля 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Президенты встретятся 7 февраля Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru От переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина в Кремле ожидают разрядки напряженности, но ситуация навряд ли кардинально изменится после одной встречи. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Помимо того, что Франция одна из лидирующих стран в Евросоюзе, Макрон возглавляет страну, которая председательствует в ЕС. Это очень важно. Конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать каких-то переломов в ходе одной встречи. Но мы знаем, и сам Макрон говорил об этом Путину, что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности и он наперед поделится этими идеями с Путиным», — рассказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Встреча Макрона и Путина запланирована на 7 февраля, сообщает «Утро.ру». Основной темой разговора станет ситуация на Украине и гарантии безопасности, пишет RT. На прошлой неделе лидеры стран три раза пообщались по телефону. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

От переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина в Кремле ожидают разрядки напряженности, но ситуация навряд ли кардинально изменится после одной встречи. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Помимо того, что Франция одна из лидирующих стран в Евросоюзе, Макрон возглавляет страну, которая председательствует в ЕС. Это очень важно. Конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать каких-то переломов в ходе одной встречи. Но мы знаем, и сам Макрон говорил об этом Путину, что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности и он наперед поделится этими идеями с Путиным», — рассказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Встреча Макрона и Путина запланирована на 7 февраля, сообщает «Утро.ру». Основной темой разговора станет ситуация на Украине и гарантии безопасности, пишет RT. На прошлой неделе лидеры стран три раза пообщались по телефону.