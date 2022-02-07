В Кремле раскрыли, чего ждут от встречи Путина и Макрона

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, макрон эмманюэль
Президенты встретятся 7 февраля Фото:

От переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина в Кремле ожидают разрядки напряженности, но ситуация навряд ли кардинально изменится после одной встречи. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Помимо того, что Франция одна из лидирующих стран в Евросоюзе, Макрон возглавляет страну, которая председательствует в ЕС. Это очень важно. Конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать каких-то переломов в ходе одной встречи. Но мы знаем, и сам Макрон говорил об этом Путину, что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности и он наперед поделится этими идеями с Путиным», — рассказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

Встреча Макрона и Путина запланирована на 7 февраля, сообщает «Утро.ру». Основной темой разговора станет ситуация на Украине и гарантии безопасности, пишет RT. На прошлой неделе лидеры стран три раза пообщались по телефону.

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От переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и российского лидера Владимира Путина в Кремле ожидают разрядки напряженности, но ситуация навряд ли кардинально изменится после одной встречи. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Помимо того, что Франция одна из лидирующих стран в Евросоюзе, Макрон возглавляет страну, которая председательствует в ЕС. Это очень важно. Конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать каких-то переломов в ходе одной встречи. Но мы знаем, и сам Макрон говорил об этом Путину, что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности и он наперед поделится этими идеями с Путиным», — рассказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Встреча Макрона и Путина запланирована на 7 февраля, сообщает «Утро.ру». Основной темой разговора станет ситуация на Украине и гарантии безопасности, пишет RT. На прошлой неделе лидеры стран три раза пообщались по телефону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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