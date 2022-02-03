03 февраля 2022

Путин в третий раз за неделю поговорил с Макроном

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, макрон эмманюэль
Владимир Путин и Эммануэль Макрон в третий раз за семь дней провели телефонный разговор Фото:
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Война на Украине

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор о ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что главы государств обменялись своими оценками текущего положения дел с учетом недавних контактов с международными партнерами и председательства Франции в Евросоюзе. Владимир Путин в очередной раз привлек внимание к киевским провокациям, нарушающим минские договоренности. Также лидеры стран договорились о дальнейших контактах.

Ранее URA.RU сообщало, что 31 января Владимир Путин и Эммануэль Макрон устроили телефонный разговор о ситуации на Украине. Также президенты созванивались 28 января для обсуждения ответов НАТО и США на предложения России по гарантиям безопасности.

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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор о ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности РФ», — говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что главы государств обменялись своими оценками текущего положения дел с учетом недавних контактов с международными партнерами и председательства Франции в Евросоюзе. Владимир Путин в очередной раз привлек внимание к киевским провокациям, нарушающим минские договоренности. Также лидеры стран договорились о дальнейших контактах. Ранее URA.RU сообщало, что 31 января Владимир Путин и Эммануэль Макрон устроили телефонный разговор о ситуации на Украине. Также президенты созванивались 28 января для обсуждения ответов НАТО и США на предложения России по гарантиям безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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