Путин в третий раз за неделю поговорил с Макроном

Владимир Путин и Эммануэль Макрон в третий раз за семь дней провели телефонный разговор Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Война на Украине

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор о ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что главы государств обменялись своими оценками текущего положения дел с учетом недавних контактов с международными партнерами и председательства Франции в Евросоюзе. Владимир Путин в очередной раз привлек внимание к киевским провокациям, нарушающим минские договоренности. Также лидеры стран договорились о дальнейших контактах.

Ранее URA.RU сообщало, что 31 января Владимир Путин и Эммануэль Макрон устроили телефонный разговор о ситуации на Украине. Также президенты созванивались 28 января для обсуждения ответов НАТО и США на предложения России по гарантиям безопасности.