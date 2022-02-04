В Кургане объявили новые выборы в гордуму

Довыборы в гордуму Кургана назначены на 24 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дополнительные выборы в гордуму Кургана по избирательному округу №5 состоятся 24 апреля. Об этом сообщает региональная избирательная комиссия.

«Избирательная комиссия Кургана приняла решение о назначении дополнительных выборов депутата Курганской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5. Выборы назначены на 24 апреля», — указано в группе облизбиркома в соцсети «ВКонтакте».

В день выборов в Кургане откроют 11 избирательных участков. Сроки выдвижения кандидатов — с 8 февраля по 4 марта включительно. Помимо этого, на 24 апреля назначены выборы депутатов дум в шести новых муниципальных округах — Шадринском, Мокроусовском, Каргапольском, Звериноголовском, Мишкинском и Юргамышском. В этих муниципалитетах уже начался период выдвижения кандидатов.

Место в гордуме стало вакантным в конце июля 2021 года, когда экс-депутат Роман Сергеечев, избранный по округу №5, добровольно сдал мандат и вышел из «Единой России». Перед этим он участвовал в выборах мэра Кургана. Изначально Сергеечев набрал на два голоса больше, чем получила его соперница Елена Ситникова, но по регламенту для победы нужно было получить минимум 14 голосов депутатов, а у него было 12. Во второй раз за Ситникову проголосовали 19 человек, благодаря чему она стала главой города.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские единороссы объявили о старте предварительного голосования перед довыборами в гордуму по избирательному округу №5. Заявления на участие в нем принимают в региональном отделении «Единой России» с 7 февраля до 16 февраля 2022 года.

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