«Газпром» увеличил доходы в два раза

Доходы «Газпрома» выросли до 55, 507 млрд долларов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Доходы «Газпрома» от экспорта трубопроводного газа в 2021 году выросли до 55,507 млрд долларов. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Расчет производится при средней цене по году в 272,8 доллара. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы.

Доходы компании от экспорта газа увеличились в месячном выражении на 15,8% — до 8,34 млрд долларов, в годовом — почти в 2,2 раза. Цена за тысячу кубометров в декабре 2021 года составляла 517,8 доллара против 156,6 доллара в декабре 2020 года. Средняя годовая цена составила 272,8 доллара, следует из данных, размещенных на сайте ведомства.

В декабре экспортная цена газа в сравнении с ноябрем увеличилась на 15,8% и достигла 517,8 доллара за тысячу кубометров. Объем экспорта газа в 2021 году в сравнении с 2020 вырос на 0,5% — до 203,5 млрд кубометров. При этом объем экспорта в декабре увеличился на 12,4% в месячном выражении — до 16,1 млрд кубометров.

В январе вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия обладает достаточными ресурсами, чтобы увеличить поставки газа в Европу. А польская газета Gazeta Wyborcza писала, что в случае холодной зимы в Европе «Газпром» сможет получить монопольное право на газопровод «Северный поток — 2», что нарушает требования европейского законодательства.

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