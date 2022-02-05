Спортсменка из ХМАО лишилась шанса на вторую медаль Олимпиады

Кристина Резцова финишировала девятой Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Биатлонистка Кристина Резцова заняла девятую строчку турнирной таблицы индивидуальной женской гонки по биатлону на Олимпиаде в Пекине, лишив себя шанса на вторую медаль. Трансляция забега велась в онлайн режиме.

«Резцова финишировала девятой. Она отстала от победительницы гонки на 1 минуту и 13 секунд, попав в топ-10 участниц», — сообщает телеканал «Россия-1».

Обладательницей золота стала немка Денниз Херманн, серебра — Анаис Шевалье-Буше из Франции, бронза досталась норвежке Марте Ройселанн. Также сообщается, что место в масс-старте остается за Резцовой, он состоится 19 февраля.

Ранее URA.RU сообщало, что российские биатлонисты взяли бронзу на Олимпиаде. Среди них были спортсмены из Тюмени и ХМАО.