05 февраля 2022
04 февраля 2022

Спортсменка из ХМАО лишилась шанса на вторую медаль Олимпиады

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Областной центр зимних видов спорта
Кристина Резцова финишировала девятой Фото:
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Олимпийские игры-2022 в Пекине

Биатлонистка Кристина Резцова заняла девятую строчку турнирной таблицы индивидуальной женской гонки по биатлону на Олимпиаде в Пекине, лишив себя шанса на вторую медаль. Трансляция забега велась в онлайн режиме.

«Резцова финишировала девятой. Она отстала от победительницы гонки на 1 минуту и 13 секунд, попав в топ-10 участниц», — сообщает телеканал «Россия-1».

Обладательницей золота стала немка Денниз Херманн, серебра — Анаис Шевалье-Буше из Франции, бронза досталась норвежке Марте Ройселанн. Также сообщается, что место в масс-старте остается за Резцовой, он состоится 19 февраля.

Ранее URA.RU сообщало, что российские биатлонисты взяли бронзу на Олимпиаде. Среди них были спортсмены из Тюмени и ХМАО.

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Биатлонистка Кристина Резцова заняла девятую строчку турнирной таблицы индивидуальной женской гонки по биатлону на Олимпиаде в Пекине, лишив себя шанса на вторую медаль. Трансляция забега велась в онлайн режиме. «Резцова финишировала девятой. Она отстала от победительницы гонки на 1 минуту и 13 секунд, попав в топ-10 участниц», — сообщает телеканал «Россия-1». Обладательницей золота стала немка Денниз Херманн, серебра — Анаис Шевалье-Буше из Франции, бронза досталась норвежке Марте Ройселанн. Также сообщается, что место в масс-старте остается за Резцовой, он состоится 19 февраля. Ранее URA.RU сообщало, что российские биатлонисты взяли бронзу на Олимпиаде. Среди них были спортсмены из Тюмени и ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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