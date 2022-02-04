Чиновников мэрии Кургана вовлекают в проект Минстроя РФ

Сотрудникам мэрии предложили участвовать в программе организации, подведомственной Минстрою РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представителям мэрии Кургана предложили участвовать в проекте акционерного общества «Дом.рф» (подведомственная организация Минстроя РФ) и конструкторского бюро «Стрелка». По словам авторов обращения, благодаря этому специалисты смогут создать для Кургана эскизы, которые помогут в благоустройстве города.

«Мы предложили администрации города Кургана заявиться на программу „Городские практики“ в КБ „Стрелка“. <…> Отправлены письма Ситниковой [Елене, мэру] и главному архитектору Жученко [Кириллу]. Проблема в том, что мы говорим об этом уже второй год, но в прошлом году [местные власти] не заявились», — сообщила URA.RU общественный представитель агентства стратегических инициатив в Курганской области по направлению «Городское развитие» Оксана Ковалева.

Совместно со «Стрелкой» программу для специалистов в регионах проводит «Дом.рф». Ковалева отметила, что в рамках проекта специалисты помогут создать эскизы для благоустройства выбранных локаций. Автор обращения Дмитрий Ковалев отметил, что эскизы не являются окончательным проектом и их нужно будет доработать.

URA.RU направило в мэрию вопросы по теме. В пресс-службе городской администрации ответили, что уточняют эту информацию.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам