04 февраля 2022

Чиновников мэрии Кургана вовлекают в проект Минстроя РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской думы. Курган , депутат, чиновники, руки
Сотрудникам мэрии предложили участвовать в программе организации, подведомственной Минстрою РФ Фото:

Представителям мэрии Кургана предложили участвовать в проекте акционерного общества «Дом.рф» (подведомственная организация Минстроя РФ) и конструкторского бюро «Стрелка». По словам авторов обращения, благодаря этому специалисты смогут создать для Кургана эскизы, которые помогут в благоустройстве города.

«Мы предложили администрации города Кургана заявиться на программу „Городские практики“ в КБ „Стрелка“. <…> Отправлены письма Ситниковой [Елене, мэру] и главному архитектору Жученко [Кириллу]. Проблема в том, что мы говорим об этом уже второй год, но в прошлом году [местные власти] не заявились», — сообщила URA.RU общественный представитель агентства стратегических инициатив в Курганской области по направлению «Городское развитие» Оксана Ковалева.

Совместно со «Стрелкой» программу для специалистов в регионах проводит «Дом.рф». Ковалева отметила, что в рамках проекта специалисты помогут создать эскизы для благоустройства выбранных локаций. Автор обращения Дмитрий Ковалев отметил, что эскизы не являются окончательным проектом и их нужно будет доработать.

URA.RU направило в мэрию вопросы по теме. В пресс-службе городской администрации ответили, что уточняют эту информацию.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Представителям мэрии Кургана предложили участвовать в проекте акционерного общества «Дом.рф» (подведомственная организация Минстроя РФ) и конструкторского бюро «Стрелка». По словам авторов обращения, благодаря этому специалисты смогут создать для Кургана эскизы, которые помогут в благоустройстве города. «Мы предложили администрации города Кургана заявиться на программу „Городские практики“ в КБ „Стрелка“. <…> Отправлены письма Ситниковой [Елене, мэру] и главному архитектору Жученко [Кириллу]. Проблема в том, что мы говорим об этом уже второй год, но в прошлом году [местные власти] не заявились», — сообщила URA.RU общественный представитель агентства стратегических инициатив в Курганской области по направлению «Городское развитие» Оксана Ковалева. Совместно со «Стрелкой» программу для специалистов в регионах проводит «Дом.рф». Ковалева отметила, что в рамках проекта специалисты помогут создать эскизы для благоустройства выбранных локаций. Автор обращения Дмитрий Ковалев отметил, что эскизы не являются окончательным проектом и их нужно будет доработать. URA.RU направило в мэрию вопросы по теме. В пресс-службе городской администрации ответили, что уточняют эту информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...