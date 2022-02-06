06 февраля 2022

В Екатеринбурге суды закрыли для посещения

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Артему Осипову. Екатеринбург, свердловский областной суд, зал суда, зал судебных заседаний, суд
Отныне войти в здание суда могут только участники процессов Фото:

Екатеринбургские районные суды закрыли для посещения. Документы для подачи в суд будут приниматься через сайт или «Почтой России». Об суды известили горожан на официальных сайтах.

«В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией и ростом заболевших новой коронавирусной инфекцией <…> личный прием заявлений, заявок, процессуальных документов, обращений, жалоб временно прекращен до особого распоряжения», — говорится на официальном сайте Верх-Исетского районного суда.

Свердловский областной суд работает по другим правилам. Вход только для участников процесса не является обязательным и каждый случай будет рассматриваться индивидуально. «Учитывая требование социального дистанцирования, лицам, не являющимся участниками процессов, доступ в суд может быть ограничен», — говорится на сайте облсуда.

Ранее власти области объявили новые коронавирусные ограничения. В список вошли дистанционное обучение для школьников со второго по восьмой классы, досрочные каникулы для первоклассников, а также ограничения для входа в торговые центры.

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Екатеринбургские районные суды закрыли для посещения. Документы для подачи в суд будут приниматься через сайт или «Почтой России». Об суды известили горожан на официальных сайтах. «В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией и ростом заболевших новой коронавирусной инфекцией <…> личный прием заявлений, заявок, процессуальных документов, обращений, жалоб временно прекращен до особого распоряжения», — говорится на официальном сайте Верх-Исетского районного суда. Свердловский областной суд работает по другим правилам. Вход только для участников процесса не является обязательным и каждый случай будет рассматриваться индивидуально. «Учитывая требование социального дистанцирования, лицам, не являющимся участниками процессов, доступ в суд может быть ограничен», — говорится на сайте облсуда. Ранее власти области объявили новые коронавирусные ограничения. В список вошли дистанционное обучение для школьников со второго по восьмой классы, досрочные каникулы для первоклассников, а также ограничения для входа в торговые центры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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