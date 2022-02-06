В Екатеринбурге суды закрыли для посещения

Екатеринбургские районные суды закрыли для посещения. Документы для подачи в суд будут приниматься через сайт или «Почтой России». Об суды известили горожан на официальных сайтах.
«В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией и ростом заболевших новой коронавирусной инфекцией <…> личный прием заявлений, заявок, процессуальных документов, обращений, жалоб временно прекращен до особого распоряжения», — говорится на официальном сайте Верх-Исетского районного суда.
Свердловский областной суд работает по другим правилам. Вход только для участников процесса не является обязательным и каждый случай будет рассматриваться индивидуально. «Учитывая требование социального дистанцирования, лицам, не являющимся участниками процессов, доступ в суд может быть ограничен», — говорится на сайте облсуда.
Ранее власти области объявили новые коронавирусные ограничения. В список вошли дистанционное обучение для школьников со второго по восьмой классы, досрочные каникулы для первоклассников, а также ограничения для входа в торговые центры.
Екатеринбургские районные суды закрыли для посещения. Документы для подачи в суд будут приниматься через сайт или «Почтой России». Об суды известили горожан на официальных сайтах. «В связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией и ростом заболевших новой коронавирусной инфекцией <…> личный прием заявлений, заявок, процессуальных документов, обращений, жалоб временно прекращен до особого распоряжения», — говорится на официальном сайте Верх-Исетского районного суда. Свердловский областной суд работает по другим правилам. Вход только для участников процесса не является обязательным и каждый случай будет рассматриваться индивидуально. «Учитывая требование социального дистанцирования, лицам, не являющимся участниками процессов, доступ в суд может быть ограничен», — говорится на сайте облсуда. Ранее власти области объявили новые коронавирусные ограничения. В список вошли дистанционное обучение для школьников со второго по восьмой классы, досрочные каникулы для первоклассников, а также ограничения для входа в торговые центры.