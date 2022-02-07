Депутат Госдумы предложила упростить получение льготы на ЖКХ

Многие граждане не могут получить субсидию на ЖКУ из-за трудоемкого процесса сбора документов, отметила Светлана Разворотнева Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила упростить процесс получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). По мнению депутата, граждане должны получать такую помощь на основании всего одного документа.

«Если бы у нас граждане могли получать субсидию на основании одного заявления, а все остальные собирались бы в рамках межведомственного взаимодействия с соответствующими ведомствами, мы бы существенно увеличили количество получателей субсидий и действительно помогли бы тем, кто реально нуждается в помощи», — заявила Светлана Разворотнева в ходе парламентских слушаний фракции КПРФ на тему ЖКХ. Мероприятие транслировалось на официальном сайте Госдумы.

Депутат отметила, что даже граждане, которые имеют право на субсидию, зачастую не могут ее получить. По ее словам, это достаточно сложный, трудоемкий процесс, который требует сбора большого количества документов.

Разворотнева напомнила, что субсидии выдаются в зависимости от того, какую часть своих доходов семья тратить на оплату жилищно-коммунальных услуг. Каждый регион определяет эту долю по-своему. В большинстве субъектов РФ семя может получить субсидию, если тратит на «коммуналку» более 22% своих доходов.

Сейчас в России уже идет работа по упрощению процесса оформления помощи. Так, с 1 января 2022 года начали действовать поправки в Жилищный кодекс РФ. Согласно изменениям, теперь получателям субсидии не нужно самостоятельно получать справку об отсутствии задолженности за коммунальные услуги. Ее будут запрашивать органы, начисляющие субсидии.

Ранее директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» (ИЭГ) Ирина Генцлер заявила, что повышение тарифов ЖКУ увеличит число получателей помощи от государства. По ее мнению, рост ожидается в два-три раза. Число получателей субсидий на оплату ЖКУ может вырасти до 11 миллионов семей. В Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) напомнили, что в этом году индексация тарифов в среднем по России составит не более 4%.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам